Einsatz für die Umwelt wird belohnt

Jugendfeuerwehren Lothe und Wöbbel erhalten Klimaschutzpreis

Jes­sica Si­mon (Ju­gend­feu­er­wehr Wöb­bel) und Till Schlüter (Ju­gend­feu­er­wehr Lo­the)

Schie­der-Schwa­len­berg (ne). Die Ju­gend­feu­er­wehr Lo­the sam­melt re­gel­mäßig Müll in den Straßen­grä­ben zwi­schen Bra­kel­siek und Lo­the und hilft im Na­tur­pa­ra­dies am Was­ser­häu­schen und am Grill­platz in Ben­jes­he­cken bei der Pflege der Bäume und dem Schnei­den der Kopf­wei­den. Im Ge­wer­be­ge­biet stellte die Gruppe ein In­sek­ten­ho­tel auf. Dafür gab es jetzt den Kli­ma­schutz­preis der Stadt Schie­der-Schwa­len­berg. Aus­ge­zeich­net wurde zu­dem die Ju­gend­feu­er­wehr Wöb­bel.

In­sek­ten­ho­tels, Wald­ar­bei­ten, Nist­kas­ten­pfle­ge: Die Liste der Leis­tun­gen der Ju­gend­feu­er­weh­ren Lo­the und Wöb­bel für Um­welt und Na­tur ist lang. Beide tei­len sich nun den mit 1.000 Euro do­tier­ten Preis, den Bür­ger­meis­ter Jörg Bier­wirth je­des jahr ver­ge­ben darf. "­Be­wer­ben konnte sich dafür im Vor­feld je­der", er­klärte er, "­Grup­pen und Ver­eine ebenso wie Ein­zel­per­so­nen." Ent­schei­den­des Kri­te­rium sei der öf­fent­li­che Zu­gang der ge­leis­te­ten Sa­che für die Um­welt. So habe sich un­ter an­de­rem ein Herr be­wor­ben, der sei­nen ei­ge­nen Gar­ten na­tur­ge­recht her­ge­rich­tet hat­te. "Wir konn­ten ihn zwar nicht berück­sich­ti­gen, aber ihm war sehr daran ge­le­gen, an­dere Men­schen dazu zu be­geis­tern einen ähn­li­chen Gar­ten bei sich zu­hause an­zu­le­gen", sagte Bier­wir­th.­Die en­ga­gier­ten Mit­glie­der der Ju­gend­feu­er­wehr Wöb­bel küm­mern sich je­des Jahr um die Pflege des Rott­hol­des. Selbst­ge­baute Nist­käs­ten wer­den auf­gehängt und re­gel­mäßig ge­rei­nigt und aus­ge­bes­sert. An der Pump­sta­tion der ehe­ma­li­gen Klär­an­lage stell­ten sie eben­falls ein In­sek­ten­ho­tel auf. Die Gruppe er­hielt 400 Eu­ro. Die Ar­beit der Ju­gend­feu­er­wehr Lo­the wurde mit 600 Euro be­lohnt, die sie nun in wei­tere Pro­jekte in­ves­tie­ren kann. "­Sinn und Zweck die­ses Prei­ses ist es, an­dere Men­schen zu mo­ti­vie­ren, sich eben­falls für Na­tur und Um­welt ein­zu­set­zen. Der Schwer­punkt der Feu­er­weh­ren ist ei­gent­lich ein ganz an­de­rer, aber trotz­dem ent­schie­den sie sich da­zu, für die Na­tur ak­tiv zu wer­den", sagte Bier­wir­th.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden