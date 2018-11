Duo Amoratado mit Live Musik zu Gast im Sudhaus

Det­mold. Auf Ein­la­dung des Tanz­bo­gen e.V. kommt das Duo Amo­ra­tado am Sonn­tag, 11. No­vem­ber, zum sechs­ten Mal nach Det­mold um live auf der Mi­longa im Sud­haus ar­gen­ti­ni­sche Tan­gos zu spie­len. Als be­son­de­res "­Bon­bon" be­gin­nen sie die­ses Mal mit ei­nem mu­si­ka­li­schen Vor­trag zur Ge­schichte des Ban­do­ne­ons. Vom Erz­ge­bir­ge, dem Ge­burts­ort des Ban­do­ne­ons nach Bue­nos Ai­res ist es ein wei­ter Weg, eine Reise vol­ler Ü­ber­ra­schun­gen. Fa­bian Klentzke (Spre­cher und Pia­nist) und Jür­gen Kar­the (Ban­do­ne­on­spie­ler) kom­men beide aus der Re­gion des Erz­ge­bir­ges und erzählen die Ge­schichte des Ban­do­ne­ons in die­sem mu­si­ka­li­schen Vor­trag in kurz­wei­li­ger und un­ter­halt­sa­mer Form. Im An­schluss an den Vor­trag lädt das Duo zum Tanz. Be­ginn der Ver­an­stal­tun­gen ist um 17 Uhr. Der Ein­tritt für den Vor­trag be­trägt 5 Eu­ro, beide Ver­an­stal­tun­gen zu­sam­men kos­ten 20 Eu­ro.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden