"Ensemble Vinorosso"

Wechselspiel aus Musik und Literatur

Det­mold. Die Mu­si­ker des in­ter­na­tio­nal be­setz­ten En­sem­bles le­ben es vor: Ein angst­frei­es, fried­li­ches Mit­ein­an­der in un­se­rer de­mo­kra­ti­schen Ge­sell­schaft, ge­prägt von Viel­falt, ge­gen­sei­ti­ger Neu­gier und Re­spekt. Mit dem Pro­gramm "Welt­sich­ten" bringt das "En­sem­ble Vi­no­ros­so" ihre be­ja­hende Hal­tung zu den Wer­ten To­le­ranz, De­mo­kra­tie und Li­be­ra­lität auf der Bühne deut­lich zum Aus­druck. Während der Kon­zert-Le­sung am Frei­tag, 16. No­vem­ber, um 20 Uhr im Som­mer­thea­ter Det­mold, Neu­stadt 24, lädt ein Wech­sel­spiel aus Mu­sik und Li­te­ra­tur das Pu­bli­kum ein, aus ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven auf die Welt zu bli­cken. Da­bei er­le­ben die Zuhö­rer, dass "Frem­des" in­ter­essant und an­zie­hend sein kann. Das "En­sem­ble Vi­no­ros­so" spielt Wei­sen vom Mit­tel­meer ü­ber den Bal­kan bis hin zur Schwarz­meer-Re­gion. Der künst­le­ri­sche Lei­ter Flo­rian Stu­ben­voll hat spe­zi­ell für die­ses Pro­gramm neue Stü­cke ar­ran­giert und kom­po­niert, so­dass die Töne im Ein­klang zu den pro­fes­sio­nell ge­le­se­nen Text­pas­sa­gen ste­hen. Prof. Chris­tian Vo­gel poin­tiert Aus­züge nam­haf­ter und we­ni­ger be­kann­ter Au­to­ren. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es für 16 (er­mäßigt 14) Euro bei­spiels­weise bei der Tou­rist-Info im Rat­haus am Markt, an al­len Vor­ver­kaufs­stel­len von "AD­t­icket" und im In­ter­net un­ter "ww­w.ad­t­icket.­de". An der Abend­kasse kos­ten die Tickets 18 (er­mäßigt 16) Eu­ro.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

