Meisterwerke im Sinfoniekonzert

Die Philharmonie mit geändertem Programm

Bad Sal­zu­flen. Beim nächs­ten Sin­fo­nie­kon­zert der Nord­west­deut­schen Phil­har­mo­nie in der Kon­zert­halle im Kur­park von Bad Sal­zu­flen am Sams­tag, 10. No­vem­ber, um 19.30 Uhr muss die Neu­gier auf das Neue durch die Freude auf das Be­währte er­setzt wer­den. Die Uraufführung zu "­Ta­les of Rhyth­m" muss ver­scho­ben wer­den, dafür wird aber das Or­che­s­ter be­währte Meis­ter­werke er­klin­gen las­sen: Die sin­fo­ni­sche Suite aus "Ro­bin Hoods Aben­teu­er" von Erich Wolf­gang Korn­gold und die sin­fo­ni­schen Tänze aus der "West Side Sto­ry" von Leo­nard Bern­stein. ­Die Lei­tung ü­ber­nimmt als Gast Evan Ale­xis Christ, die so­lis­ti­schen Auf­ga­ben lie­gen in den Hän­den von Io­ana Cris­tina Goi­cea (Vio­li­ne). Kar­ten im Vor­ver­kauf für 16 bis 31 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, un­ter der Ruf­num­mer (05222) 952909 und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

