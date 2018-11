OP 4.0 - Hightech für den Operationssaal

Mit Robotik können Mediziner effizienter und präziser operieren

Kreis Lip­pe/ Det­mold (n­r). Es mu­tet schon et­was selt­sam an: Der Pa­ti­ent liegt in der Mitte des Raumes un­ter vier Ar­men ei­nes Ro­bo­ters, der Uro­loge in ei­ner Ecke des­sel­ben Raumes be­dient eine Kon­sole ähn­lich ei­ner Spiel­kon­sole und führt von dort prä­zi­seste chir­ur­gi­sche Maß­nah­men am Pa­ti­en­ten durch. Zu­kunfts­mu­sik oder doch schon Rea­lität? Zwei­te­res. Das Kli­ni­kum Det­mold hat in­ves­tiert – in einen ope­ra­ti­ons­as­sis­tie­ren­den Ro­bo­ter na­mens "da­Vin­ci" und der ist in dem Fach­be­reich das mo­d­erns­te, das es der­zeit auf dem Markt gibt. Die In­ves­ti­tion von zwei Mil­lio­nen Euro soll vor al­lem bei Pa­ti­en­ten mit Pro­stata-Krebs und Nie­ren­krebs ein­ge­setzt wer­den, hat aber eben­falls wei­tere Ein­satz­mög­lich­kei­ten in der Bauch­chir­ur­gie, wie zum Bei­spiel am Mast­darm. Ro­bo­ter-ge­stützte Sys­teme sol­len grundsätz­lich kom­plexe In­for­ma­tio­nen in prä­zise Be­we­gun­gen um­set­zen. Was man in der In­dus­trie längst nutzt, wird in­zwi­schen auch in me­di­zi­ni­schen An­wen­dun­gen ein­ge­setzt. Das Po­ten­zial ei­ner Ver­knüp­fung vom Wis­sen um Dia­gno­s­tik und The­ra­pie von Sei­ten der Ärzte mit der Prä­zi­sion ei­nes Me­di­zin­ro­bo­ters ist enorm. So er­mög­licht ein Me­di­zin­ro­bo­ter als in­for­ma­ti­ons­ge­steu­er­tes, chir­ur­gi­sches In­stru­ment eine höhere Ef­fi­zi­enz und Prä­zi­sion bei ei­nem Ein­griff. So zum Bei­spiel beim Pro­sta­takar­zi­nom. "­Man kann so­gar um die Ecke nähen" Das Pro­stata-Kar­zi­nom ist die häu­figste Krebser­kran­kung des Man­nes und wird jähr­lich bei rund 33.000 Män­nern in Deutsch­land neu dia­gno­s­ti­ziert. "­Die Hei­lungs­chan­cen hän­gen ne­ben ei­ner mög­lichst früh­zei­ti­gen Dia­gnose auch von ei­nem op­ti­mal ab­ge­stimm­ten The­ra­pie­kon­zept ab. Und das ist in vie­len Fäl­len häu­fig die to­tale Pro­sta­taent­fer­nung (Pro­sta­taek­to­mie). Bei die­sen mi­ni­mal-in­va­si­ven Ope­ra­tio­nen (so­ge­nannte Schlüs­sel­loch OP) steht ne­ben der vollstän­di­gen Ent­fer­nung des Tu­mors die Er­hal­tung von wich­ti­gen Funk­tio­nen von Ner­ven und Mus­keln für Kon­ti­nenz und Po­tenz im Vor­der­grun­d", er­läu­tert der Chef­arzt der uro­lo­gi­schen Kli­nik, Dr. Al­fons Gun­ne­mann. "Das neue Ope­ra­ti­ons­sys­tem ist un­glaub­lich prä­zi­se, kann sich ü­ber Ge­lenke in jede Po­si­tion brin­gen und da­mit so­gar "um die Ecke" nähen", er­klärt Ihab Ab­utaban­jeh be­geis­tert. "­Der Ober­arzt der Kli­nik für Uro­lo­gie in Det­mold hat be­reits am Uni­ver­sitäts­kli­ni­kum Halle Er­fah­run­gen mit dem Hoch­leis­tungs­ro­bo­ter ge­sam­melt, denn ein­fach dran set­zen und los ope­rie­ren geht hier nicht. Die Aus­bil­dung an dem Gerät nimmt – ne­ben der täg­li­chen Ar­beit – gute 2 Jahre in An­spruch. Auch der Lei­ter des Be­reichs Neu­rou­ro­lo­gie des Kli­ni­kums, Prof. Karl-Diet­rich Sie­vert, ope­riert mit dem neuen Ope­ra­ti­ons­sys­tem und er­klärt wei­tere Vor­teile ei­nes sol­chen com­pu­ter­ge­steu­er­ten Ein­griffs. Ziel ist der Er­halt mög­lichst vie­ler Ner­ven und Mus­keln "Das Ver­let­zungs­ri­siko so sen­si­bler Struk­tu­ren wie Ner­ven oder Mus­keln wird mi­ni­miert. Der Ope­ra­teur steu­ert ü­ber eine Kon­sole die In­stru­mente mil­li­me­ter­ge­nau und zit­ter­frei. Die bild­ge­bende Dia­gno­s­tik ist schon sehr gut. Durch ein etwa zehn­fach ver­größer­tes drei­di­men­sio­na­les Bild kön­nen Ge­we­be­struk­tu­ren sehr ge­nau sicht­bar ge­macht wer­den." So wis­sen die Me­di­zi­ner an wel­cher Stelle sie auf eine be­son­ders hohe Dichte an Ner­ven­strän­gen stoßen wer­den. Für die Pa­ti­en­ten be­deu­tet dies eine ge­rin­gere Kom­pli­ka­ti­ons­ra­te, eine kür­zere Ge­ne­sungs­zeit so­wie eine deut­lich re­du­zierte Nar­ben­bil­dung. Noch während der Ope­ra­tion wird die ent­fernte Pro­stata an den Schnit­trän­dern durch den Pa­tho­lo­gen des Kli­ni­kums auf Tu­mor­zel­len un­ter­sucht. Da­durch kann der Ope­ra­teur un­mit­tel­bar ent­schei­den, ob er den Tu­mor vollstän­dig ent­fernt hat oder die Ope­ra­tion wei­ter aus­deh­nen und mehr Ge­webe ent­fer­nen muss. Das ope­ra­ti­ons­as­sis­tie­rende Sys­tem ist nach ei­ner in­ten­si­ven Ein­ar­bei­tung für Ope­ra­teure und OP-As­sis­tenz­per­so­nal un­ter Lei­tung von OP-Ma­na­ger Karl-Heinz Nim­c­zew­ski seit Mitte April die­sen Jah­res im Ein­satz. Rund 85 Ope­ra­tio­nen wur­den seit­dem durch­ge­führt. Zukünf­tig wird es die Chir­ur­gen auch bei an­de­ren Ope­ra­tio­nen im Be­reich der Uro­lo­gie, Gy­nä­ko­lo­gie und Vis­zeral­chir­ur­gie un­ter­stüt­zen. Die lau­fen­den Kos­ten für das Gerät sind hoch. "Nach zehn Einsät­zen müs­sen die vier Greif­zan­gen des Ro­bo­ters er­setzt wer­den. Kos­ten dafür: 4.000 Euro pro Zan­ge. "­Ne­ben der Tat­sa­che, dass wir in OWL die größte uro­lo­gi­sche Kli­nik sind, fal­len für den Pa­ti­en­ten beim Ein­satz ei­nes sol­chen Hight­ech Gerätes keine Zu­satz­kos­ten an, während sich der Pa­ti­ent diese Leis­tung in an­de­ren Bun­des­län­dern mit 3.000 Euro zu­kau­fen muss."

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden