Berufliche Bildung live erleben

Tag der offenen Berufskollegs in Lippe

Kreis Lip­pe. Be­rufs­kol­leg: Die meis­ten Men­schen ver­bin­den da­mit die Be­rufs­schu­le, die bei ei­ner dua­len, also be­trieb­li­chen Aus­bil­dung be­sucht wird. Un­ter dem Motto "Von A wie Ab­itur bis Z wie Zu­kunfts­be­ru­fe" gibt es an den vier Be­rufs­kol­legs des Krei­ses Lippe aber noch viele wei­tere Bil­dungs­an­ge­bo­te. Bei ei­nem Tag der of­fe­nen Tür am Sams­tag, 10. No­vem­ber, bie­ten das Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­leg und das Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg in Det­mold so­wie das Hanse-Be­rufs­kol­leg und das Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg in Lemgo Ein­bli­cke in ihre An­ge­bo­te.

An die­sem Tag war­ten In­for­ma­tio­nen zu den Bil­dungs­an­ge­bo­ten und Ak­tio­nen so­wie Ein­bli­cke in Un­ter­richt­sall­tag und Schul­le­ben. Alle In­ter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, sich von 9 bis 13 Uhr an den Stand­orten in Det­mold oder Lemgo ein Bild von der Viel­falt der Bil­dungs­mög­lich­kei­ten am Be­rufs­kol­leg zu ma­chen. Die Adres­sen und Kon­takt­da­ten der ein­zel­nen Be­rufs­kol­legs des Krei­ses Lippe sind im In­ter­net un­ter "ww­w.­du­bistuns­wich­tig.­de" zu fin­den.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden