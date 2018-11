Revolution 1918

Det­mold. Am 14. No­vem­ber um 19.30 Uhr hält Dr. Bär­bel Sun­der­brink im Rat­haus einen Vor­trag zum Thema "­Fe­lix Fe­chen­bach und der lange Schat­ten der Re­vo­lu­tion 1918". Fe­lix Fe­chen­bach war als jun­ger Mann ei­ner der engs­ten Ver­trau­ten Kurt Eis­ners, des ers­ten Mi­nis­ter­prä­si­den­ten des Frei­staats Bay­ern. In Lippe wird an Fe­chen­bach vor al­lem daran er­in­nert, dass er sich als kri­ti­scher Pu­bli­zist ge­gen die NS-Herr­schaft ge­stellt hat. Die Re­fe­ren­tin Dr. Bär­bel Sun­der­brink ist Di­plom-Ar­chi­va­rin und Lei­te­rin des Stadt­ar­chivs Det­mold. Der Ein­tritt ist frei.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

