Alles, nur kein Heißluftballon

Mit dem Landestheater Detmold geht es "In 80 Tagen um die Welt"

Bad Sal­zu­flen/­Det­mold (k­m). Phi­leas Fogg ist ein Pünkt­lich­keits­fa­na­ti­ker durch und durch. Sein Die­ner Passe­par­tout schätzt das sehr. Die Gent­le­men aus Foggs Whist Club ver­an­lasst es da­zu, ihn zu ei­ner Wette her­aus­zu­for­dern. In 80 Ta­gen ein­mal um die Welt. Komme was da wol­le. Ne­ben ei­nem In­dia­nerü­ber­fall, Ent­glei­sung, Sturm und Ne­bel kommt De­tec­tive Fix er­schwe­rend hin­zu. Der hält Fogg näm­lich für einen Bank­räu­ber und setzt al­les daran ihn zu ver­haf­ten.

Das Lan­des­thea­ter Det­mold in­sze­niert die Ge­schichte aus der Fe­der von Ju­les Verne als "in­ter­kon­ti­nen­ta­les Road­mo­vie mit Mu­si­k". So be­schreibt es Ingo Putz, der für die In­sze­nie­rung ver­ant­wort­lich ist. Da­bei geht es we­ni­ger um eine ori­gi­nal­ge­treue Dar­stel­lung, als um die Zei­chen­ar­tig­keit und Ab­strak­tion der Rei­se. Und so wird es für Phi­leas Fogg nicht nur eine Reise um die Welt, son­dern auch eine Reise zu sich selbst, bei der er lernt seine Un­nah­bar­keit ab­zu­le­gen. Die Reise zu sich selbst zeigt sich auch im Büh­nen­bild. Ein hoch­ge­stell­tes La­by­rinth gibt die Kom­ple­xität des Un­ter­neh­mens Welt­reise un­ter Zeit­druck wie­der und sym­bo­li­siert gleich­zei­tig die in­nere Ver­wir­rung Foggs. Während des Stücks wird das La­by­rinth da­bei zu ei­ner Art Klet­ter­gerüst, durch das sich die Hand­lung ent­lang han­gelt. Der Weg durchs La­by­rinth als eine Art ro­ter Fa­den, dass er­in­nert zwangs­läu­fig an das La­by­rinth des Mi­no­tau­rus. Ab­sicht? Viel­leicht. "­Ge­wis­ser­maßen be­die­nen wir schon ein paar Kli­schees und sind uns des­sen auch voll be­wusst", ge­steht Ingo Putz, "al­ler­dings be­we­gen sie sich nicht auf ei­ner mo­ra­li­schen Ebe­ne. Die Si­tua­ti­ons­auf­lö­sun­gen sind auch im­mer mit ei­nem Au­gen­zwin­kern." Auf diese Art und Weise wer­den auch der Ko­lo­nia­lis­mus und die Zwei-Klas­sen-Ge­sell­schaft the­ma­ti­siert, die in der Ge­schichte zwei­fel­los an­ge­legt sind. "Es wäre nicht ehr­lich, diese Aspekte außen vor zu las­sen", er­klärt Ingo Putz. Wie sich das für eine Reise gehört, ist auch ein Ra­dio da­bei, durch das die Aben­teuer von Fogg und sei­nem Die­ner Passe­par­tout mit pop­pi­ger 80er Jahre Mu­sik un­ter­malt wer­den. "Wir ha­ben erst ü­ber­legt, Mu­sik der je­wei­li­gen Län­der zu neh­men, das wurde im mu­si­ka­li­schen Ge­samt­bild aber zu un­ru­hig. Also sind wir es et­was sub­ti­ler an­ge­gan­gen. We­ni­ger Faust aufs Au­ge, dafür mehr Arsch auf Ei­mer", er­klärt der mu­si­ka­li­sche Lei­ter An­to­nio Vec­chio. Durch das Auf­kom­men der Syn­the­si­zer da­mals be­steht zu­sätz­lich eine ma­the­ma­ti­sche Ver­bin­dung zu Foggs Zeit­be­rech­nung und zur Tech­nik. Die Ver­bin­dun­gen der Ge­schichte zur Science-Fic­tion und zum Steam­punk las­sen sich nicht leug­nen. So lässt sich das La­by­rinth auch als eine große Com­pu­ter­pla­tine in­ter­pre­tie­ren. Al­ler­dings nicht als Heißluft­bal­lon. An­ders als in den Ver­fil­mun­gen hält sich die In­sze­nie­rung an die li­te­ra­ri­sche Vor­lage und be­schränkt sich auf Schiffe und Ei­sen­bah­nen. Wie Phi­leas Fogg mit Voll­dampf um die Welt reist, kann man seit dem 9. No­vem­ber im Lan­des­thea­ter Det­mold er­le­ben. Die nächste Vor­stel­lung ist am Sonn­tag, 11. No­vem­ber. Wei­tere Ter­mine las­sen sich dem Ver­an­stal­tungs­ka­len­der so­wie der In­ter­net­prä­senz des Lan­des­thea­ters Det­mold un­ter htt­p://ww­w.­lan­des­thea­ter-det­mol­d.­de/ ent­neh­men. Das Stück ist außer­dem am Frei­tag, 16. No­vem­ber, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße in Bad Sal­zu­flen zu se­hen. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 16 bis 29 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952-909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

vom 10.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45B

Drucken | Versenden