Stipendium für innovative Ideen

Kreis Lip­pe. Ab so­fort kön­nen sich Grün­dungs­in­ter­es­sierte und junge Un­ter­neh­men aus Lippe bis zwölf Mo­nate nach der Grün­dung um das Grün­ders­ti­pen­dium NRW be­wer­ben. Das Wirt­schafts­mi­nis­te­rium un­ter­stützt Grün­der, die vor oder am An­fang der Exis­tenz­grün­dung ste­hen mit ei­nem mo­nat­li­chen Sti­pen­dium in Höhe von 1.000 Euro für ma­xi­mal ein Jahr, um den Start in die Welt der Un­ter­neh­mer zu er­leich­tern. Egal ob Pro­duk­te, Ver­fah­ren, Dienst­leis­tun­gen oder Han­del – wich­tig ist der in­no­va­tive und zu­kunfts­wei­sende Cha­rak­ter ei­ner Idee. So kön­nen Grün­der neue Pro­dukte er­fin­den und da­mit Markt­lü­cken schließen oder Ver­fah­ren und Dienst­leis­tun­gen so op­ti­mie­ren. Das The­men­feld ist of­fen: Ob eine IT-Lö­sung für die Ver­wal­tung, ein neues Sor­tier­sys­tem für die Wa­ren­lo­gis­tik, ver­bes­serte Schutz­klei­dung für die In­dus­trie, di­gi­tale Lö­sun­gen für das Hand­werk oder auch ein Café mit so­zia­len För­de­r­ele­men­ten – jede gute Idee zahlt sich aus. Wer be­reits erste Ideen ent­wi­ckelt hat, kurz vor der Grün­dung steht oder einen Schritt wei­ter ist und in­ner­halb der ver­gan­ge­nen zwölf Mo­nate ein Start-up ins Le­ben ge­ru­fen hat, kann sich be­wer­ben. Auch Team­grün­dun­gen mit ma­xi­mal bis zu drei Grün­dern sind mög­lich. Po­ten­ti­elle Sti­pen­dia­ten mel­den sich beim Star­ter­cen­ter Lippe und prä­sen­tie­ren ihr Vor­ha­ben ei­ner fach­kun­di­gen Ju­ry. Das ist die Ein­stiegs­karte für den An­trag. Trä­ger des Star­ter­cen­ters sind die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold und die Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld. Wei­ter­führende In­for­ma­tio­nen zum Grün­ders­ti­pen­dium gibt es un­ter "ww­w.­gru­en­ders­ti­pen­di­um.n­r­w". An­sprech­part­ne­rin vor Ort ist Ma­ria Klaas, Star­ter­cen­ter Lippe bei der IHK Lip­pe, te­le­fo­nisch un­ter (05231) 7601-29 oder via E-Mail an "­klaas@­det­mol­d.ih­k.­de".

vom 07.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45A

