Weihnachten ohne Geschenke – in Armutsländern bittere Realität

Großes Engagement für die Geschenk-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton"

Bad Sal­zu­flen (n­r). "S­terne mag ich am liebs­ten", platzt es aus Sa­muel (3) her­aus, als er den di­cken, gel­ben Stoffs­tern in sei­ner Hand hält. Er strahlt ü­ber das ganze Ge­sicht, als er ihn einen Mo­ment später zu den an­de­ren Sa­chen in den Schuh­kar­ton legt. Darin sind be­reits ein klei­nes Spiel, Zahn­bürs­ten, Hand­schuhe und di­cke So­cken, Stifte und natür­lich Scho­ko­la­de.

Seine Oma hat ihm bei der Aus­wahl ge­hol­fen. Als der Kar­ton ge­packt ist, geht der De­ckel kaum zu schließen. Sein Bru­der Noah (10) packt al­lei­ne. Sein Kar­ton soll an einen Jun­gen in sei­nem Al­ter ge­hen, also hat er Stifte und Hef­te, Ta­schen­lampe und Süßes aus­ge­wählt. "Ich brau­che noch Klei­dung für ih­n", ü­ber­legt er laut. Als sein Blick aus dem Fens­ter fällt, wählt er Hand­schu­he, Mütze und Schal. Der große Ge­mein­schafts­raum der Lan­des­kirch­li­chen Ge­mein­schaft in Bad Sal­zu­flen ist an die­sem Sams­tag­mor­gen bis zum Rand ge­füllt – mit Klei­dung, Spiel­zeug, Hy­gie­ne­ar­ti­keln auf der einen und Men­schen mit großem Herz auf der an­de­ren Sei­te. Seit 20 Jah­ren en­ga­gie­ren sich hier Ge­mein­de­mit­glie­der und Bür­ger für die Ge­schenk-Ak­tion "Weih­nach­ten im Schuh­kar­ton". Weih­nach­ten ohne Ge­schenke – hier­zu­lande kaum vor­stell­bar, in vie­len Ar­muts­län­dern aber bit­tere Rea­lität", sagt Pas­tor Sieg­ward Grö­schell. Ge­mein­sam mit der ers­ten Vor­sit­zen­den der Lan­des­kirch­li­chen Ge­mein­schaft Bad Sal­zu­flen, Jutta Mar­ten, or­ga­ni­siert er seit vie­len Jah­ren die Ge­schenk-Ak­tion. "Un­ser Ziel ist es, Not lei­den­den Kin­dern Freude zu be­rei­ten und Lie­be, Wert­schät­zung und und Zu­nei­gung zu zei­gen. Und das ist tatsäch­lich gar nicht so schwer. Mit den ge­füll­ten Kar­tons brin­gen wir und viele an­dere Men­schen Kin­derau­gen zum Leuch­ten." Wie das Ganze funk­tio­niert? "In je­den der Kar­tons soll­ten Dinge aus fünf Ka­te­go­rien sein", er­klärt Pas­tor Sieg­ward Grö­schell, be­vor sich gut 40 Ge­schenke-Pa­cker an die Ar­beit ma­chen, die be­reits lie­be­voll mit Ge­schenk­pa­pier be­zo­ge­nen Schuh­kar­tons zu fül­len. In der Mitte des Raums biegt sich die lange Reihe der Ti­sche un­ter Tür­men aus Klei­dungs­stü­cken, Schul- und Spiel­sa­chen und Süßig­kei­ten – so­zu­sa­gen das Spon­so­ring der Deut­schen Band, die die Ak­tion seit 10 Jah­ren un­ter­stützt. Acht Euro je Kar­ton wird für das Porto benötigt. "Wenn wir fer­tig sind, wer­den wir meist um die 180 Kar­tons ge­packt ha­ben. Wir brin­gen sie dann zur zen­tra­len Sam­mel­stelle nach Ase­mis­sen. Der Weg geht dann ü­ber Ber­lin di­rekt zu den Kin­dern", zeich­net Sam­mel­stel­len­lei­te­rin Re­nate Klie­wer den lan­gen Weg der Schuh­kar­ton nach. "Un­sere Päck­chen ge­hen vor al­lem zu not­lei­den­den Kin­dern in Po­len, der Ukrai­ne, Rumä­ni­en, Bul­ga­rien oder Mol­da­wien." Zum ers­ten Mal mit da­bei sind an die­sem Sams­tag auch An­ne­gret und Lutz Koch. Das Ehe­paar aus Sal­zu­flen spen­det seit vie­len Jah­ren in der Vor­weih­nachts­zeit für wohl­tätige Zwecke. "Ir­gend­wann wa­ren un­sere ei­ge­nen Kin­der aus dem Al­ter her­aus­ge­wach­sen, mit Ge­schen­ken ü­ber­häuft zu wer­den", erzählt An­ne­gret Koch. "­Statt ein­fach ir­gen­det­was zu schen­ken, ha­ben wir uns zu­sam­men­ge­setzt und ü­ber­legt, dass wir dann doch viel bes­ser so­ziale Pro­jekte un­ter­stüt­zen kön­nen. Bis­her wa­ren das alle mög­li­chen re­gio­na­len Pro­jek­te. In der Zei­tung ha­ben wir jetzt von der Ak­tion ge­le­sen und wa­ren so­fort Feuer und Flamme dafür." Die Kar­tons, die an die­sem Sams­tag ge­packt wor­den sind, blei­ben nicht al­lei­ne. "Auch im Vor­feld sind schon viele fer­tig ge­packte Kar­tons bei uns ab­ge­ge­ben wor­den", sagt Re­nate Klie­wer und fügt hin­zu: "Wir müs­sen nur dar­auf ach­ten, dass nichts Ge­brauch­tes und nichts, was aus­lau­fen kann (wie Dusch­gel), in die Kar­tons komm­t." Und während Sa­muel al­les, was er sel­ber gerne mag, in die Kar­tons packt, ü­ber­legt sein Bru­der Noah schon sehr ge­nau, was er wählen muss: "­Die Schuh­kar­tons ge­hen an Kin­der, die nichts ha­ben und sonst auch nichts zu Weih­nach­ten be­kom­men wür­den. Da ist es wich­tig, dass sie auch prak­ti­sche Dinge be­kom­men. Freuen wer­den sie sich ganz be­stimmt darü­ber."

vom 07.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45A

Drucken | Versenden