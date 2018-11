Touren planen Tag des offenen Passivhaus- Verwaltungsbau Beseelte Orte

Kreis Lip­pe. Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) bie­tet in Zu­sam­men­ar­beit mit der Volks­hoch­schule Det­mold am Sams­tag, 10. No­vem­ber, einen vier­stün­di­gen Work­shop zum Thema "Teu­to­na­vi­ga­tor" an. Mit Hilfe des kos­ten­lo­sen In­ter­net-Rou­ten­pla­ners kann man nicht nur be­reits aus­ge­ar­bei­tete Rad- und Wan­der­tou­ren in der Re­gion Teu­to­bur­ger Wald fin­den, son­dern ei­gene Tou­ren in ganz Deutsch­land und in vie­len eu­ropäi­schen Län­dern de­tail­liert pla­nen, Kar­ten aus­dru­cken oder die Route auf das ei­gene Na­vi­ga­ti­ons­gerät la­den. An­mel­dung un­ter (05231) 977232. Kreis Lip­pe. Am Frei­tag 9. No­vem­ber fin­det zwi­schen 13 und 15 Uhr in Blom­berg, Bahn­hof­straße 35-37, der Tag des of­fe­nen Pas­siv­haus-Ver­wal­tungs­baus statt. Ein­ge­la­den sind vor al­lem Pla­ner, Fir­men und In­ves­to­ren oder auch Kom­mu­nen, die selbst Ver­wal­tungs­ge­bäude be­trei­ben oder pla­nen und sich mit der EU-Ziel­vor­gabe "­Nearly-Zero-Energy-Buil­dings"aus­ein­an­der set­zen wol­len. Kreis Lip­pe/­Det­mold. Das Bil­dungs­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che lädt für Sonn­tag, 18. No­vem­ber, von 14 bis etwa 18 Uhr zu ei­ner Pil­ger­tour ein. Der Weg führt zu be­seel­ten Or­ten, zu Ka­pel­len und Stät­ten des Ge­bets im Det­mol­der Stadt­ge­biet, die ab­seits der großen Kir­chen lie­gen. Die Stre­cke ist rund fünf Ki­lo­me­ter lang, der Teil­neh­mer­bei­trag be­trägt 6 Eu­ro. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung (bis zum 11. No­vem­ber) un­ter (05231) 976-742 oder "pil­gern@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 07.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45A

