Touren planen

Kreis Lip­pe. Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) bie­tet in Zu­sam­men­ar­beit mit der Volks­hoch­schule Det­mold am Sams­tagnach­mit­tag, 10. No­vem­ber, einen vier­stün­di­gen Work­shop zum Thema "Teu­to­na­vi­ga­tor" an. Mit Hilfe des kos­ten­lo­sen In­ter­net-Rou­ten­pla­ners kann man nicht nur be­reits aus­ge­ar­bei­tete Rad- und Wan­der­tou­ren in der Re­gion Teu­to­bur­ger Wald fin­den, son­dern ei­gene Tou­ren in ganz Deutsch­land und in vie­len eu­ropäi­schen Län­dern de­tail­liert pla­nen, Kar­ten aus­dru­cken oder die Route auf das ei­gene Na­vi­ga­ti­ons­gerät la­den. An­mel­dung un­ter (05231) 977232.

vom 07.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45A

