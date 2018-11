Nachwuchs-Betriebsräte werden gesucht

Auszubildende im Kreis Lippe können "U25-Sprecher" wählen

Kreuz für mehr De­mo­kra­tie im Be­trieb. Ab so­fort kön­nen Azu­bis und Be­schäf­tigte un­ter 25 ü­ber In­ter­es­sen­ver­tre­ter ab­stim­men. Fo­to: IG BAU weitere Bilder »

Kreis Lip­pe. Ak­tu­ell kön­nen Azu­bis und junge Be­schäf­tigte im Kreis Lippe neue "U25-Spre­cher" wählen. Noch bis Ende No­vem­ber lau­fen die Wahlen für die Ju­gend- und Aus­zu­bil­den­den­ver­tre­tun­gen (JA­V). Dar­auf hat die IG BAU Ost­west­fa­len-Lippe hin­ge­wie­sen. "­Mit ih­rer Stimme kön­nen Be­rufs­star­ter ein ent­schei­den­des Wort mit­re­den und sich Gehör beim Chef ver­schaf­fen", sagt Be­zirks­vor­sit­zende Sa­bine Katz­sche-Döring.

Häu­fig hät­ten junge Be­schäf­tigte mit Miss­stän­den zu kämp­fen, trau­ten sich aber nicht, diese an­zu­spre­chen. "­Die Pro­bleme rei­chen von zu lan­gen Ar­beits­zei­ten und feh­len­den Lehr­plä­nen bis hin zu Tätig­kei­ten, die gar nichts mit der Aus­bil­dung zu tun ha­ben", so Katz­sche-Döring. Im ak­tu­el­len DGB-Aus­bil­dungs­re­port ga­ben 14 Pro­zent der Azu­bis an, sel­ten oder nie von ih­rem Aus­bil­der be­treut zu wer­den. Mehr als ein Drit­tel be­rich­tet von re­gel­mäßi­gen Ü­ber­stun­den. Zu­dem klagt ein wach­sen­der Teil der Be­frag­ten darü­ber, stän­dig für die Firma er­reich­bar sein zu müs­sen. "­Bei die­sen Pro­ble­men kom­men die Ju­gend­ver­tre­ter ins Spiel. Durch ihr Man­dat kön­nen sie mit dem Chef Klar­text re­den – und zwar auf Au­gen­höhe", sagt die Ge­werk­schaf­te­rin. Die IG BAU Ost­west­fa­len-Lippe ap­pel­liert an Un­ter­neh­men in der Re­gion, die Wahlen zu un­ter­stüt­zen. Das komme den Be­trie­ben am Ende selbst zu­gu­te. "En­ga­gierte Ju­gend­ver­tre­ter ver­bes­sern die Aus­bil­dungs­qua­lität und sor­gen für eine höhere Zu­frie­den­heit beim Nach­wuchs. Und un­ter Schul­ab­gän­gern spricht sich schnell her­um, wo die Lehre gut ist", so Katz­sche-Döring. Ge­rade in Zei­ten des Fach­kräf­teman­gels ach­te­ten Ju­gend­li­che be­son­ders dar­auf, ob die Aus­bil­dungs­be­din­gun­gen stim­men. Rund 6.200 Aus­zu­bil­dende gibt es nach An­ga­ben der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit ak­tu­ell im Kreis Lip­pe. Eine In­ter­es­sen­ver­tre­tung kann wählen, wer in ei­nem Be­trieb ar­bei­tet, der min­des­tens fünf Ju­gend­li­che oder Azu­bis und be­reits einen Be­triebs­rat hat. Stimm­be­rech­tigt sind alle Be­schäf­tig­ten un­ter 18 Jah­ren – ge­nauso wie alle Mit­ar­bei­ter un­ter 25, die ihre Be­rufs­aus­bil­dung ab­sol­vie­ren. Alle In­fos rund um die Wahl gibt es im Netz un­ter "ww­w.jav-por­tal.­de".

vom 07.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45A

