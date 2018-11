Christine Westermann liest

Fernsehmoderatorin erzählt zum Thema Abschied

Det­mold. Chris­tine Wes­ter­mann, be­kannte Fern­seh­mo­de­ra­to­rin und Jour­na­lis­tin, ist am Frei­tag, 16. No­vem­ber, Gast der Volks­hoch­schule Det­mold-Lem­go. Sie wird vor­tra­gen zu "­Manch­mal ist es fe­der­leicht - Von klei­nen und großen Ab­schie­den". Die Ver­an­stal­tung be­ginnt um 19 Uhr in der Aula des Grabbe-Gym­na­si­ums, Küs­ter-Meyer-Platz 2. "­Zur letz­ten Sen­dung komme ich nicht", scherzte Chris­tine Wes­ter­mann lange be­vor an das Ende der von ihr und Götz Als­mann mo­de­rier­ten, preis­ge­krön­ten Fern­seh­sen­dung "­Zim­mer frei­" auch nur zu den­ken war. So tief saß die Angst vor dro­hen­den Ab­schie­den, dass sie sich nur mit Hu­mor oder to­ta­ler Ver­drän­gung zu hel­fen ge­wusst ha­be. "Dass ein Ab­schied be­frei­end und fröh­lich sein kann, lag außer­halb mei­ner Vor­stel­lungs­kraft", sagt sie. Für Chris­tine Wes­ter­mann sei Ab­schied durch ent­spre­chende Kind­heits­er­fah­run­gen stets ein be­las­ten­des Thema ge­we­sen. Durch das Schrei­ben habe sie be­gon­nen, sich mit dem Thema zu ver­söh­nen und ge­merkt, dass man sich nicht ernst­haft vor Ab­schie­den und Ver­än­de­run­gen fürch­ten muss. Ganz im Ge­gen­teil: dass sie po­si­tiv sein kön­nen, man nicht klam­mern muss, in Pa­nik ver­fal­len son­dern ge­las­sen los­las­sen und sich auf eine neue Le­ben­s­phase ein­las­sen kann. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es für 12 Euro in der VHS, Krumme Straße 20. An der Abend­kasse kos­ten die Tickets 15 Eu­ro. Nähere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter der Ruf­num­mer (05231) 977232 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.vhs-det­mold-lem­go.­de"

vom 07.11.2018 | Ausgabe-Nr. 45A

Drucken | Versenden