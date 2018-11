Rückenwind für Naturpark-Schulen

Sparkasse und Naturpark besiegeln weitere Zusammenarbeit

v.l. Hans La­ven, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold; Bir­git Hüb­ner, Ge­schäfts­füh­re­rin Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald/Eg­ge­ge­bir­ge © Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold

Kreis Lip­pe. In den letz­ten Jah­ren konn­ten dank der Un­ter­stüt­zung durch die Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold das Det­mol­der Bil­dungs­haus Weert­h­schu­le, die Ge­mein­schafts­grund­schule Egge in Al­ten­be­ken und die Egge-Die­mel-Schule aus West­heim zu Na­tur­park-Schu­len zer­ti­fi­ziert wer­den. Na­tur­park-Schu­len su­chen außer­schu­li­sche Lern­orte auf, in de­nen wich­tige The­men aus Na­tur und Land­schaft, Kul­tur und Hand­werk so­wie Land- und Forst­wirt­schaft ver­mit­telt wer­den. Ak­tu­ell wurde eine wei­tere För­der­ver­ein­ba­rung zwi­schen der Spar­kasse und dem Na­tur­park Teu­to­bur­ger Wald/Eg­ge­ge­birge un­ter­zeich­net. Hans La­ven, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold, ist vom Kon­zept der Na­tur­park-Schule ü­ber­zeugt: "In den letz­ten Jah­ren konn­ten wir be­ob­ach­ten, wie er­folg­reich an "un­se­ren" Na­tur­park-Schu­len neue Wege be­schrit­ten wer­den, Kin­der an die Na­tur her­an­zu­führen. Die Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold un­ter­stützt des­halb die­ses Pro­jekt gerne wei­ter." Land­rat Dr. Axel Leh­mann als Ver­bands­vor­ste­her und Chri­stoph Schön, Vor­sit­zen­der der Ver­bands­ver­samm­lung, freuen sich mit der Ge­schäfts­lei­tung des Na­tur­parks ü­ber die wei­tere Zu­sam­men­ar­beit mit der Spar­kas­se. End­lich wird es mög­lich sein, auch wei­tere Schu­len in den Kreis der Na­tur­park-Schu­len auf­zu­neh­men. Die För­de­rung ist vor­erst für fünf Jahre aus­ge­legt. Mit ihr sol­len im Na­tur­park auch noch wei­tere Um­welt­bil­dungs­pro­jekte um­ge­setzt wer­den. Mehr In­fos un­ter "ww­w.na­tur­park-teu­to­bur­ger­wald.­de".

