Bewegung im Unterricht macht Kinder fitter

Studie: Schon Schulen sollten eine gesunde Lebensweise fördern

Ge­mein­same Prä­sen­ta­tion und Aus­tausch zum Pro­jekt „Re­birth ac­tive school": (1. Rei­he, von links) Ka­ren Ze­reike vom Zu­kunfts­büro Kreis Lip­pe, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Prof. Dr. Dr. h.c. Axel Ha­ve­rich, Kli­nik­di­rek­tor HTTG der Me­di­zi­ni­schen Hoch­schule Han­no­ver, Prof. Dr. Uwe Tegt­bur (In­sti­tuts für Sport­me­di­zin an der MH­H), (2. Rei­he, von links.) Cor­ne­lius Jä­ger (HTT­G), Wil­fried Starke (Kreiss­port­bund Lip­pe), Elke Prasse (Bach­schu­le), Anke Frey­tag, Schul­amt Lip­pe, Iris Hans­mann (Weerth-Schu­le) und Her­bergt Dier­ker (Bach­schu­le). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Be­we­gung im Un­ter­richt ist als Prä­ven­tiv­maß­nahme er­folg­reich. Das ha­ben Wis­sen­schaft­ler der Me­di­zi­ni­schen Hoch­schule Han­no­ver (M­HH) nach dem ers­ten Jahr der ge­mein­sam mit dem Kreis Lippe in­iti­ier­ten "Re­birth ac­tive school"-Stu­die her­aus­ge­fun­den. "Wir kön­nen zei­gen, dass Be­we­gung nicht nur die kör­per­li­che Ent­wick­lung von Zweit- und Fünft­kläss­lern po­si­tiv be­ein­flusst, son­dern auch die Leis­tungs­fähig­keit ver­bes­ser­t", sagte Pro­fes­sor Dr. Axel Ha­ve­rich, Di­rek­tor der MHH-Herz-, Tho­rax-, Trans­plan­ta­ti­ons- und Ge­fäßchir­ur­gie (HTT­G).Er­go: Ge­sunde Le­bens­weise müsse schon in der Schule ge­lernt wer­den.

"Re­birth ac­tive school" sei ein wich­ti­ger Bau­stein in der Wei­ter­ent­wick­lung des Ge­sund­heits- und Bil­dungs­stand­orts Lip­pe, be­tonte Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der Vor­stel­lung der Stu­diener­geb­nis­se. Der Kreis Lippe habe das Pro­jekt von An­fang an kon­ti­nu­ier­lich un­ter­stützt. "Er­freu­li­cher­weise zei­gen die Er­geb­nisse nun, dass wir mit dem Be­we­gungs­pro­gramm nach­hal­tig die Ge­sund­heit un­se­rer Schü­ler för­dern konn­ten", so Leh­mann. Seit April 2017 neh­men mehr als 300 Schü­ler der zwei­ten und fünf­ten Klas­sen an fünf Schu­len (drei da­von im Kreis Lip­pe) an der Un­ter­su­chung teil. Mehr­mals täg­lich wer­den die Kin­der durch Sport­wis­sen­schaft­ler mit Un­ter­stüt­zung der Lehr­kräfte an­ge­lei­tet, sich während des Schulall­tags, also auch im Un­ter­richt, zu be­we­gen. Mehr als die Hälfte der sport­li­chen Ak­ti­vitäten fin­det während des Un­ter­richts statt, zum Bei­spiel Re­chen­jog­ging im Ma­the­un­ter­richt oder Ko­or­di­na­tion und Aus­dau­erü­bun­gen in an­de­ren Fächern. Ziel ist es, min­des­tens die eine Stunde Be­we­gung pro Tag zu er­zie­len, die die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) for­dert. Im ers­ten Stu­dien­jahr nah­men 190 Kin­der an den Ak­ti­vitäten teil, 120 Kin­der bil­de­ten die Kon­troll­grup­pe. Im zwei­ten Jahr der Stu­die wer­den sie von den Be­we­gungs­ein­hei­ten pro­fi­tie­ren. Pro­fes­sor Dr. Uwe Tegt­bur, Di­rek­tor des MHH-In­sti­tuts für Sport­me­di­zin, war von den Er­geb­nis­sen be­geis­tert: "­Die Fit­ness der ak­ti­ven Kin­der – ihre Aus­dau­er, Ko­or­di­na­ti­ons­fähig­keit, ihre Schnel­lig­keit und ihre Kraft – ha­ben sich in dem einen Jahr dop­pelt so gut ver­bes­sert wie die der Kin­der in der Kon­troll­grup­pe." Und das Bes­te: "­Die sport­li­che Ak­ti­vität wird durch die Un­ter­stüt­zung der Lehr­kräfte na­hezu im Vor­ü­ber­ge­hen während des Un­ter­richts er­reicht." Fünf­minütige Be­we­gungs­ein­hei­ten während der Schul­stunde sorg­ten zu­dem dafür, dass die Kin­der ih­ren Be­we­gungs­drang aus­le­ben und an­sch­ließend dem Un­ter­richt wie­der kon­zen­trier­ter fol­gen könn­ten. "Er­staun­li­cher­weise konn­ten wir da­bei kei­nen di­rek­ten Be­zug zur Me­di­en­nut­zung her­stel­len. Die Nut­zung von Me­dien wie Handy oder Com­pu­tern nimmt zwar mit dem Al­ter zu, die ak­ti­ven Kin­der ha­ben sich aber viel mehr be­wegt, ohne ihr Me­di­en­ver­hal­ten zu än­dern." Auch die Un­ter­su­chung der Kin­der von Ärz­ten der MHH ge­ben po­si­tive An­halts­punk­te. "­Die Ge­fäße der Kin­der in der Be­we­gungs­gruppe sind elas­ti­scher ge­blie­ben. Es zeich­nen sich Hin­weise ab, dass ak­tive Kin­der we­ni­ger Bauch­fett an­set­zen", er­klärte Ha­ve­rich. Die Wis­sen­schaft­ler der MHH sind sich ei­nig, dass Be­we­gung stär­ker in den Lern­pro­zess in­te­griert wer­den muss. "Prä­ven­tion kann nur dann er­folg­reich sein, wenn die Schu­len die Ge­sund­heit der Kin­der ak­ti­ver för­dern", be­tont Tegt­bur.

vom 03.11.2018 | Ausgabe-Nr. 44B

