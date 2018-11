Erste Hilfe der Johanniter

Kreis Lip­pe. Die Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe e.V. bie­tet im No­vem­ber wie­der di­verse Erste-Hilfe-Kurse an. Die Ter­mi­ne: Mon­tag, 5. No­vem­ber, 8 bis 16 Uhr, Am Dies­tel­bach 5-7, Blom­berg. Sams­tag, 10. No­vem­ber, von 9 bis 17 Uhr, und Mon­tag, 26. No­vem­ber, von 8 bis 16 Uhr, Sie­mens­stra√üe 20, Bad Sal­zu­flen. Sams­tag, 24. No­vem­ber, 9 bis 17 Uhr, Fried­rich­stra√üe 12, La­ge. Teil­nah­me­ge­b√ºhr: je­weils 35 Eu­ro. ‚ÄûErste Hilfe am Kin­d‚Äú: Sams­tag, 24. No­vem­ber, von 8.30 bis 16.30 Uhr am Stand­ort Blom­berg statt. Die Teil­neh­mer­ge­b√ºhr be­tr√§gt 45 Euro f√ºr Ein­zel­per­so­nen und 80 Euro f√ºr Paa­re. An­mel­dung f√ºr alle Kurse un­ter (05235) 9590822.

vom 03.11.2018 | Ausgabe-Nr. 44B

