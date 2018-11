Lipper zeigen sich kreativ

Das sind die Gewinner des Fotowettbewerbs zur Sonderausstellung

Kreis Lip­pe/ Lemgo (n­r). Für ge­wöhn­lich würde je­der, der der Mona Lisa einen Schnäu­zer malt, hin­ter ei­ser­nen Git­tern lan­den. Wie ge­sagt, für ge­wöhn­lich. Mit­un­ter ge­hen Aus­stel­lun­gen gänz­lich neue Wege – und da ist das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake mit der Aus­stel­lung "#pAR­Ti­ci­pate – Mach Dich zum Kunst­werk" ganz vorne mit da­bei. Die Be­su­cher konn­ten fast drei Mo­nate lang eine eine äußerst un­ter­halt­same und den­noch lehr­rei­che Zeit­reise durch 500 Jahre Kunst­ge­schichte un­ter­neh­men – und Teil der Kunst­werke wer­den. Die­sen Mo­ment der Be­geg­nung durf­ten sie mit der Ka­mera auf­neh­men und nach Lust und Laune in den so­zia­len Me­dien pos­ten. "So fin­det die Aus­stel­lung durch die Selbstinsze­nie­rung quasi im Handum­dre­hen Fans und ani­miert je­den, bei die­sem Event mitz­u­ma­chen – Kul­tur für al­le", be­tont die Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes. Lippe ak­tu­ell hatte die Le­ser dazu auf­ge­ru­fen, ihre ei­ge­nen Aus­stel­lungs­fo­tos ein­zu­rei­chen. Das We­ser­re­naissance-Mu­seum hat die vier schöns­ten Fo­tos aus­ge­wählt und prä­miert. Die Ge­win­ner sind: 1. Platz: Ma­reike Brink­mann ("­Die Er­schaf­fung Adams" von Mi­che­lan­gelo Buo­nar­ro­ti) Ge­winn: Ein Kin­der­ge­burts­tag im Mu­seum for free 2. Platz: ­Katja Gö­ner ("­Co­ming Out Day" von Keith Ha­ring) Ge­winn: Zwei Frei­kar­ten für die Ver­an­stal­tung "Mu­seum goes Ka­ba­ret­t" am Sonn­tag, 25. No­vem­ber, um 17.30 Uhr 3. Platz: Ur­sula Blü­mel ("­Der Schrei" von Ed­vard Mun­ch) Ge­winn: Ein Kin­der­ge­burts­tag for free 4. Platz: Cars­ten Buch ("­Die Schau­kel" von Jean-Ho­noré Fra­go­nard) Ge­winn: Zwei Frei­kar­ten für die Ver­an­stal­tung "Mu­seum goes Ka­ba­ret­t" am Sonn­tag, 25. No­vem­ber, um 17.30 Uhr Die Ge­win­ner wur­den in­zwi­schen be­nach­rich­tigt. Das Team von Lippe ak­tu­ell wünscht ih­nen viel Spaß mit den Ge­win­nen! Die Aus­stel­lung läuft nur noch bis mor­gen, 4. No­vem­ber. Um 15 Uhr fin­det hierzu noch eine letzte öf­fent­li­che Führung statt. Statt sich auf dem Er­folg aus­zu­ru­hen, hat das Mu­se­ums-Team be­reits die nächste span­nende Son­deraus­stel­lung in Ar­beit: Wey­h­nacht - Berg­män­ner, Lich­teren­gel und Kin­der­spiel­zeug aus dem Erz­ge­bir­ge. Sie läuft von Sonn­tag, 9. De­zem­ber, bis Sonn­tag, 20. Ja­nu­ar.

vom 03.11.2018 | Ausgabe-Nr. 44B

