Ohne Deutsch kein Mathe

Sinus-Lippe-Projekt organisiert Fortbildungen für Lehrer

Das SI­NUS-Lippe-Pro­jekt star­tet ins neue Schul­jahr: (von links) Prof. Dr. Kers­tin Tie­de­mann (U­ni­ver­sität Bie­le­feld), Lan­des­ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann, Fr. Dr. Vera Lüp­kes, Mu­se­ums­di­rek­to­rin We­ser­re­naissance-Mu­se­um, Beate Weh­meyer und Frauke Veh­meier (beide Re­gio­na­les Bil­dungs­netz­werk). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Wer gut in Ma­the­ma­tik sein will, der sollte die deut­sche Spra­che be­herr­schen. So sind Grund­schul­kin­der bei­spiels­weise ge­for­dert, Re­chen­wege zu be­schrei­ben. Durch die In­klu­sion und die wach­sende An­zahl von Schü­lern mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund ste­hen Lehr­kräfte je­doch vor im­mer neuen Her­aus­for­de­run­gen: Wie kön­nen sie ihre Schü­ler da­bei un­ter­stüt­zen, ü­ber Ma­the­ma­tik zu spre­chen und zu schrei­ben? Bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung der dies­jäh­ri­gen Si­nus-Lippe-Fort­bil­dungs­reihe wurde da­her das Thema "­Spra­che im Ma­the­ma­tik­un­ter­richt" in den Vor­der­grund gerückt. Prof. Dr. Kers­tin Tie­de­mann von der Uni­ver­sität Bie­le­feld stellte hierzu im We­ser­re­naissance Mu­seum ihre For­schungs­er­geb­nisse vor. An­hand von Bei­spie­len machte Tie­de­mann den Grund- und För­der­schul­lehr­kräf­ten von lip­pi­schen Schu­len deut­lich, wie Spra­che den Ma­the­ma­tik­un­ter­richt be­ein­flusst. Zu­dem gab die Pro­fes­so­rin den Teil­neh­mern Pla­nungs­hil­fen und sinn­volle Ü­bun­gen wei­ter, die gleich aus­pro­biert wur­den. "­Die Re­fe­ren­tin hat ge­zeigt, dass Sprach­bil­dung und -för­de­rung ü­ber den Deutsch­un­ter­richt hin­aus von Be­deu­tung sind. Wenn Kin­der also Ma­the­ma­ti­k­auf­ga­ben wirk­lich ver­ste­hen und Spaß am Un­ter­richt ha­ben sol­len, müs­sen Lehr­kräfte mit­un­ter krea­tiv wer­den. Wir wol­len ih­nen da­bei hel­fen", er­klären Frauke Veh­meier und Beate Weh­meyer, Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che von Si­nus-Lip­pe. Ins­ge­samt sie­ben Ver­an­stal­tun­gen kön­nen die Teil­neh­mer im lau­fen­den Schul­jahr be­su­chen. Die Fort­bil­dungs­reihe soll Lehr­kräf­ten als Platt­form die­nen, um sich schulü­ber­grei­fend aus­zut­au­schen. Außer­dem er­hal­ten sie bei Work­shops und Vor­trä­gen ex­ter­ner Re­fe­ren­ten wei­tere An­re­gun­gen für eine span­nende Un­ter­richts­ge­stal­tung. Mit dem We­ser­re­naissance-Mu­seum als Ver­an­stal­tungs­ort fand die Auf­takt­ver­an­stal­tung in die­sem Jahr an ei­nem be­son­de­ren außer­schu­li­schen Lern­ort des Lan­des­ver­ban­des Lippe statt, wo die Teil­neh­mer in die Son­deraus­stel­lung "#pAR­Ti­ci­pate - Mach Dich zum Kunst­werk" hin­ein­schnup­pern konn­ten. Das Si­nus-Lippe-Pro­jekt rich­tet sich vor­wie­gend an Grund- und För­der­schul­lehr­kräfte na­tur­wis­sen­schaft­li­cher und ma­the­ma­ti­scher Fächer. Ziel die­ses Pro­jek­tes ist es, Kin­der für Ma­the­ma­tik und Na­tur­wis­sen­schaf­ten zu be­geis­tern und ih­nen den In­halt der Fächer an­schau­lich nahe zu brin­gen. Das An­ge­bot wird vom Bil­dungs­büro des Re­gio­na­len Bil­dungs­netz­werks Lippe or­ga­ni­siert. Fra­gen zu Si­nus-Lippe be­ant­wor­ten Beate Weh­meyer un­ter "b.weh­meyer@­kreis-lip­pe.­de" und Frauke Veh­meier un­ter "f.­veh­mei­er@­kreis-lip­pe.­de".

vom 03.11.2018 | Ausgabe-Nr. 44B

