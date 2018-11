Krisentelefon Lippe

Ehrenamtliche Mitarbeiter

Kreis Lip­pe. Am Kri­sen­te­le­fon Lippe fin­den Men­schen in be­las­ten­den Le­bens­si­tua­tio­nen einen an­ony­men An­sprech­part­ner. Be­son­ders in den Abend­stun­den um am Wo­chen­ende wird die­ses An­ge­bot ge­nutzt, um die per­sön­li­chen Sor­gen und Nöte zu be­spre­chen. Ein­sam­keit und Ver­las­sen­heit ma­chen da­bei den ü­ber­wie­gend aus Lippe an­ru­fen­den Men­schen, am meis­ten zu schaf­fen. Am Kris­ten­te­le­fon Lippe sit­zen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter aus den un­ter­schied­li­chen Be­rufs- und Le­bens­zu­sam­men­hän­gen um den An­ru­fen­den zu­zuhören und sie bei Pro­blem­lö­sun­gen im Ge­spräch zu be­glei­ten. Für die dies­jäh­rige Aus­bil­dungs­grup­pe, die An­fang 2019 star­ten soll, kön­nen sich jetzt in­ter­es­sierte Män­ner und Frauen an­mel­den. In ei­ner fun­dier­ten Aus­bil­dung wer­den sie neun Mo­nate lang in wöchent­li­chen Grup­pen­tref­fen an meh­re­ren Sams­tagnach­mit­tagen auf den Dienst am Te­le­fon vor­be­rei­tet und darü­ber hin­aus durch re­gel­mäßige Su­per­vi­sio­nen be­glei­tet. Wer eine eh­ren­amt­li­che und ver­ant­wor­tungs­volle Auf­gabe sucht und To­le­ranz, Ge­duld und Ver­ständ­nis für an­dere mit­bringt, ist will­kom­men zum In­for­ma­ti­ons­abend am Frei­tag, 23. No­vem­ber, um 18.30 Uhr in der Wie­sen­straße 11 in Det­mold.

vom 03.11.2018 | Ausgabe-Nr. 44B

Drucken | Versenden