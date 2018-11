Martinszug der Kirchengemeinden

Hoch zu Pferde durch die Gemeinde

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar. Auch in die­sem Jahr ver­an­stal­ten die lu­the­ri­sche, die re­for­mierte und die ka­tho­li­sche Kir­chen­ge­meinde Schöt­mar am Sams­tag, 10. No­vem­ber ge­mein­sam einen Mar­tins­zug. Treff­punkt ist um 17 Uhr an der Kir­che der ka­tho­li­schen Kir­chen­ge­meinde St. Ki­lian, Otto-Hahn-Straße 10. Nach ei­ner Be­grüßung in der Kir­che setzt sich der La­ter­nen­zug un­ter Be­glei­tung ei­ner Blä­ser­gruppe in Be­we­gung. Sin­gend, an­ge­führt von St. Mar­tin zu Pferd, geht es ü­ber die Otto-Hahn-Straße - Domä­nen­weg - Höl­der­lin­straße - Mühlen­weg - As­per Straße und zurück zur Kir­che. Nach dem Um­zug wird die Mu­sik­gruppe "Kehr­ver­s" der ka­tho­li­schen Ge­meinde ein Mar­tinss­piel auf­führen, das einen Ein­blick in das Le­ben des hei­li­gen Mar­tin von Tours gibt. Als Dank für ihre Teil­nahme er­hal­ten die Kin­der am Ende der Ver­an­stal­tung eine süße Ü­ber­ra­schung. Ab­sch­ließend kön­nen sich alle bei heißen Würst­chen, Glühwein und Kin­der­punsch am Adolph-Kol­ping-Kin­der­gar­ten hin­ter der Kir­che auf­wär­men. Alle Kin­der und El­tern sind herz­lich ein­ge­la­den, an die­sem Abend ein Licht in die Welt zu tra­gen.

