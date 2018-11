Konzert und Andacht

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar. In der Tri­ni­ta­tis­kir­che in Schöt­mar, Eduard-Wolff-Straße 19, la­den gleich zwei Ver­an­stal­tun­gen zum Vor­bei­kom­men ein. Nach­dem am Frei­tag, 2. No­vem­ber, um 19 Uhr zunächst ein Abend­got­tes­dienst nach Tai­zé war­tet, be­geht das Or­che­s­ter "­Con­cer­ti­no" am Sonn­tag, 4. No­vem­ber, um 17 Uhr sei­nen 40. Ge­burts­tag mit ei­nem Fest­kon­zert. Etwa 25 Ama­teur­mu­si­ker un­ter­schied­li­cher Al­ters- und Be­rufs­grup­pen mu­si­zie­ren un­ter der Lei­tung qua­li­fi­zier­ter Stu­den­ten oder Ab­sol­ven­ten der Mu­sik­hoch­schule Det­mold.

vom 31.10.2018 | Ausgabe-Nr. 44A

