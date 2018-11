Lippe für die Wand

Heimatbund präsentiert Kalender für 2019

Kreis Lip­pe. Für das Jahr 2019 hat der Lip­pi­sche Hei­mat­bund wie­der einen Wand­ka­len­der mit Fo­to­gra­fien von Falko Sie­ker her­aus­ge­bracht. Ent­hal­ten sind fol­gende Mo­ti­ve: Öl­mühle Brake in Lem­go, Gra­dier­werk Bad Sal­zu­flen, evan­ge­li­sche Mi­litär­kir­che Au­gust­dorf, Star­ken Mühle und Mühlen­stumpf auf dem Saal­berg in Schlan­gen, Alte Brü­cke in der We­seraue im Kal­le­tal, Jo­han­nis­s­teine in La­ge, "A­ma­zo­nas" am Töns­berg in Oer­ling­hau­sen, Fach­hoch­schule OWL in Det­mold, evan­ge­lisch-re­for­mierte Kir­che Leo­polds­höhe, Was­ser­fall am Rick­bach in Ex­ter­tal und der Lüg­der Markt­platz. Den Ti­tel schmückt das Rat­haus Blom­berg. Der Mo­nats­ka­len­der in der Größe von 42 mal 30 Zen­ti­me­tern mit zwölf lip­pi­schen Mo­ti­ven ist ab so­fort für 14,80 Euro im Buch­han­del und im Hei­mat­la­den des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des im Kreis­haus, Ebene 5, Zim­mer 509, zu er­wer­ben. Mit­glie­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des er­hal­ten den Ka­len­der zum Son­der­preis.

vom 31.10.2018 | Ausgabe-Nr. 44A

