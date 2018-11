Alternative Wohnprojekte

Bielefelder Netzwerk stellt sich in Detmold vor

Kreis Lip­pe. Al­ter­na­tive Wohn­for­men sind im Trend: Mit Bei­spie­len wie dem Han­se­haus in Lemgo oder dem "Haus für al­le" der "WIR"-Ge­nos­sen­schaft in Det­mold zei­gen auch lip­pi­sche In­itia­ti­ven, wie es ge­hen kann. Ein wei­te­res Bei­spiel ist das "­Netz­werk selbst­or­ga­ni­sier­ter Wohn­pro­jekte Bie­le­feld". Auf Ein­la­dung der In­itia­tive "im­pulse 50+" des Krei­ses Lippe stellt Mar­tin Möl­ler-Rost das Pro­jekt am Diens­tag, 6. No­vem­ber, im Brau­kel­ler der VHS Det­mold, Krumme Straße 20, vor. Da­bei soll es un­ter an­de­rem um die Frage ge­hen, was In­ter­es­sierte und Wohn­pro­jekte in Lippe aus den Er­fah­run­gen des Netz­wer­kes Bie­le­feld ler­nen kön­nen. Das Haupt­an­lie­gen des 2010 ge­grün­de­ten "­Netz­werks selbst­or­ga­ni­sier­ter Wohn­pro­jek­te" ist die ge­gen­sei­tige Un­ter­stüt­zung und Be­ra­tung, von den ers­ten Schrit­ten ü­ber die Pla­nung bis zum ge­leb­ten All­tag in den Pro­jek­ten. Das Netz­werk or­ga­ni­siert einen Er­fah­rungs­aus­tausch, Work­shops und Ta­gun­gen. Die In­fo­ver­an­stal­tung be­ginnt um 18 Uhr. Der Ein­tritt ist kos­ten­los, eine vor­he­rige An­mel­dung ist nicht er­for­der­lich.

vom 31.10.2018 | Ausgabe-Nr. 44A

Drucken | Versenden