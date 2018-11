Das Führerscheinwissen testen

Straßenverkehrsamt: Multimedia-Säule mit Quiz und Infos

Ge­mein­sam für mehr Si­cher­heit im Straßen­ver­kehr: Astrid Lehre (Lei­te­rin Fach­ge­biet Straßen­ver­kehr), Po­li­zei­o­ber­kom­missa­rin Tanja Menze (Ver­kehrs­si­cher­heits­be­ra­te­rin Kreis­po­li­zei­behörde Lip­pe) und Ers­ter Po­li­zei­haupt­kom­missar Tho­mas Bar­telt (Lei­ter Di­rek­tion Ver­kehr, Kreis­po­li­zei­behörde Lip­pe). Fo­to: Kreis Lippe weitere Bilder »

Kreis Lip­pe. Das Straßen­ver­kehrs­amt des Krei­ses Lippe bie­tet eine Viel­zahl von Dienst­leis­tun­gen: Zahl­rei­che Lip­per kom­men ins Kreis­haus nach Det­mold, um bei­spiels­weise ihre Fahr­zeuge zu­zu­las­sen oder An­lie­gen rund um den Füh­rer­schein zu er­le­di­gen. Ak­tu­ell kön­nen sich die Be­su­cher an ei­ner Mul­ti­me­dia-Säule im Ein­gangs­be­reich zu The­men der Ver­kehrs­si­cher­heit in­for­mie­ren. Auf­ge­spielt ist die Ver­kehrs­si­cher­heits­kam­pa­gne "R­un­ter vom Gas" des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Ver­kehr und di­gi­tale In­fra­struk­tur (BM­VI) und des Deut­schen Ver­kehrs­si­cher­heits­rats (D­VR). Ent­wi­ckelt wurde ein in­ter­ak­ti­ves On­line-Quiz, so­dass In­ter­es­sierte ihr Wis­sen ü­ber die Ver­kehrs­re­geln ü­ber­prü­fen kön­nen. In der di­gi­ta­len Füh­rer­schein­prü­fung kön­nen zehn zu­fäl­lig aus­ge­wählte Quiz-Fra­gen pro Durch­gang durch­lau­fen wer­den. Ein Groß­teil der Fra­gen stimmt mit den Tex­ten aus den rea­len Prü­fun­gen ü­be­rein. Die Tes­t­er­geb­nisse kön­nen an­sch­ließend in so­zia­len Netz­wer­ken ge­teilt wer­den. Die Ge­fah­ren durch Ab­len­kun­gen im Straßen­ver­kehr, wie bei­spiels­weise die Han­dy­be­nut­zung während der Fahrt, sind eben­falls auf­ge­spielt. Ein wei­te­res Thema ist das rich­tige Ver­hal­ten am Un­fall­ort so­wie das Bil­den ei­ner Ret­tungs­gasse auf der Au­to­bahn.

vom 31.10.2018 | Ausgabe-Nr. 44A

