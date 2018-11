Igel gefunden - Was nun?

Was kann ich aber tun, wenn ich einen Igel in mei­nem Gar­ten ge­fun­den ha­be? Zu­stand Zunächst ein­mal soll­te, der Zu­stand des Igels ge­prüft wer­den. Wenn er keine of­fen­sicht­li­chen Ver­let­zun­gen hat und groß und kräf­tig wirkt, sollte man ihn in der Na­tur las­sen. Ge­wicht Wer auf Num­mer si­cher ge­hen möch­te, kann das Ge­wicht des Igels ü­ber­prü­fen. Ein zu die­ser Jah­res­zeit ge­fun­de­ner Igel, der we­ni­ger als 600 Gramm wiegt, benötigt Hil­fe. Meist reicht es, den Igel ein­fach zu füt­tern, am bes­ten mit nas­sem Kat­zen- oder Hun­de­fut­ter oder mit Rührei, dies sollte je­doch nicht ge­würzt sein und auch we­der Ge­lee noch Soße ent­hal­ten. Milch ver­tra­gen die klei­nen Sta­chel­tiere nicht. Bes­ser ist es eine Schale Was­ser hin­zu­stel­len. Ein Igel kann durch aus­rei­chend Nah­rung täg­lich bis zu 50 Gramm zu­neh­men. Es ist also zu emp­feh­len, nach ein paar Ta­gen Füt­te­rung das Ge­wicht noch ein­mal zu ü­ber­prü­fen. Fin­det man einen Igel, der ü­ber 600 Gramm wiegt, kann man ihn ge­trost draußen las­sen und muss sich nicht wei­ter küm­mern. Eine Aus­nahme bil­den hier­bei al­ler­dings Igel, die man mit­ten am Tag fin­det. Diese sind eben­falls hil­fe­be­dürf­tig. Erste Igel­hilfe Als erste Maß­nahme bei ei­nem zu klei­nem oder er­schöpft wir­ken­den Igel kann man einen Kar­ton mit Zei­tung und ei­nem Hand­tuch aus­le­gen, in den man den Igel dann hin­ein setzt. Da­bei sollte dar­auf ge­ach­tet wer­den, dass der Igel je­der­zeit wie­der weg­lau­fen kann. Da die meis­ten ge­fun­de­nen Igel zu die­ser Jah­res­zeit un­terkühlt und de­hy­driert sind, emp­fiehlt es sich ein Kör­ner­kis­sen leicht zu er­wär­men (ideal sind 22°C) und dem Igel so­mit die Mög­lich­keit zu ge­ben, sich zu wär­men. Das Kör­ner­kis­sen sollte zu­dem in Fo­lie ein­ge­packt wer­den, da­mit der Igel es nicht ver­schmut­zen kann. Füt­tern kann man den Igel dann mit dem oben ge­nann­ten Kat­zen­fut­ter. Tipp: Zu­sätz­lich un­ge­süßten Fen­chel­tee zum Fut­ter ge­ben, denn das be­ru­higt den Ma­gen und för­dert die Flüs­sig­keits­auf­nah­me. Ver­letz­ter Igel Einen ver­letz­ten Igel sollte man di­rekt zum Tier­arzt brin­gen, der sich dann um die wei­tere Ver­sor­gung küm­mern kann und in den meis­ten Fäl­len Igel-Not­fall­sta­tio­nen kennt.

vom 31.10.2018 | Ausgabe-Nr. 44A

