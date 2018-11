Wer schläft denn da?

Heimische Wildtiere bereiten sich auf ihren Winterschlaf vor

Kreis Lip­pe. Die Tage wer­den kür­zer und ein­deu­tig küh­ler als noch vor ein paar Wo­chen. Es ist grau und nass und der Win­ter steht in den Start­löchern. Für viele hei­mi­sche Tiere be­deu­tet das, jetzt noch zu ver­su­chen reich­lich Fett an­zu­set­zen und einen Schlaf­platz ein­zu­rich­ten. die Zeit zu nut­zen, sich einen Schlaf­platz ein­zu­rich­ten und reich­lich Fett an­zu­set­zen, um dann in den Win­ter­schlaf zu fal­len. Der Win­ter­schlaf und die Win­ter­ruhe ist für die hei­mi­schen Wild­tiere eine wich­tige Ü­ber­le­bens­stra­te­gie, denn das Nah­rungs­an­ge­bot wird knapp. Und wer schläft, der hun­gert nicht. "­Ganz ohne die Hilfe des Men­schen klappt es dann aber doch", weiß An­dreas Bee­rens vom Um­welt­bil­dungs­zen­trum Heer­ser Mühle e.V. in Bad Sal­zu­flen. "­Die Nah­rung reicht nicht aus, da­mit die Tiere satt wer­den." Ein­sei­tige Land­wirt­schaft und die wach­sende Be­liebt­heit von Stein­gär­ten, macht er für den Nah­rungs­ver­lust mit­ver­ant­wort­lich. "Wir kön­nen aber be­reits im Vor­feld dafür sor­gen, dass die Tiere genü­gend Nah­rung und Un­ter­schlupf­mög­lich­kei­ten fin­den", er­klärt Bee­rens wei­ter. "­Die Ge­stal­tung des ei­ge­nen Gar­tens spielt da­bei eine sehr wich­tige Rol­le." Um Igeln, Sie­ben­schlä­fern und Co. das Fin­den ei­nes ge­eig­ne­ten Ha­bi­tat zu er­mög­li­chen, ist es noch nicht zu spät. Ge­rade fällt das Laub von den Bäu­men und das ist bes­tens ge­eig­net, um da­von kleine Hau­fen zu ma­chen, in de­nen die Tiere dann einen Rück­zugs­ort für die kalte Jah­res­zeit fin­den. Auch Tot­holz­hau­fen sind ein idea­les Win­ter­quar­tier für die Säu­ge­tie­re. Ech­sen, wie dem hei­mi­schen Feu­er­sa­la­man­der, rei­chen hin­ge­gen Na­tur­stein­mau­ern, in de­nen sie sich ver­ste­cken kön­nen, um dann in die Win­ter­starre zu fal­len. Aber wie ver­hält man sich, wenn man zu die­ser Jah­res­zeit ein ge­schwäch­tes und viel­leicht auch ver­letz­tes Klein-Wild­tier fin­det? "­Ge­schwächte Tiere las­sen sich sehr gut mit schwar­zem Tee, ge­mischt mit Trau­ben­zucker, auf­päp­peln," weiß An­dreas Bee­rens, "­bei ver­letz­ten Tie­ren muss man aber auf je­den Fall zu ei­nem Tier­arzt ge­hen". Wenn Sie also einen klei­nen sta­che­li­gen Freund in ih­rem Gar­ten fin­den und nicht ge­nau wis­sen was zu tun ist, ha­ben wir ein paar Tipps für Sie. (js) Le­sen Sie mehr auf Seite 2.

vom 31.10.2018 | Ausgabe-Nr. 44A

