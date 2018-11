Qualität des Rettungsdienstes bescheinigt

Malteser in Oerlinghausen, Lage und Lemgo nach neuer Norm zertifiziert

„Qua­lität ret­tet Le­ben", das wis­sen die Mit­ar­bei­ter und Ver­ant­wort­li­chen des Mal­te­ser Ret­tungs­diensts in Lippe nur zu gut.

Kreis Lip­pe. Große Freude bei den Mit­ar­bei­tern der Mal­te­ser Ret­tungs­wa­chen in Oer­ling­hau­sen, Lage und Lemgo-Lie­me: Der Ret­tungs­dienst des Mal­te­ser Hilfs­diens­tes ist nach der neuen Norm DIN ISO 9001:2015 zer­ti­fi­ziert wor­den. "Un­sere Ret­tungs­wa­chen im Kreis Lip­pe, aus de­nen jähr­lich mehr als 8.300 Einsätze für die Not­fall­ret­tung und den Kran­ken­trans­port er­fol­gen, er­fül­len alle die neues­ten An­for­de­run­gen", freut sich Sieg­fried Krix, Be­zirks­ge­schäfts­füh­rer West­fa­len-Lippe der Mal­te­ser. Qua­litäts­ma­na­ge­ment ist ein Be­griff, den man ei­gent­lich aus der In­dus­trie kennt. Als – nach ei­ge­nen An­ga­ben – erste Hilfs­or­ga­ni­sa­tion im Ret­tungs­dienst setzt der Mal­te­ser Hilfs­dienst be­reits seit 1998 auf al­len sei­nen Ret­tungs­wa­chen in Deutsch­land ein Qua­litäts­ma­na­ge­ment­sys­tem um. Auch die drei Ret­tungs­wa­chen der Mal­te­ser im Kreis Lippe ar­bei­ten nach die­sen bun­des­wei­ten Stan­dards. Mit­tels Check­lis­ten, wie sie auch Pi­lo­ten im Flug­zeug durch­ar­bei­ten, kann je­der Mit­ar­bei­ter si­cher sein, al­les be­dacht und rich­tig ge­macht zu ha­ben. Jüngst hat sich der Ret­tungs­dienst des Mal­te­ser Hilfs­diens­tes er­folg­reich ei­ner neu­er­li­chen Zer­ti­fi­zie­rung un­ter­zo­gen. In ei­nem zwei­jäh­ri­gen Pro­zess habe sich die Hilfs­or­ga­ni­sa­tion auf die neuen Vor­ga­ben der geän­der­ten Norm um­ge­stellt. Viele Do­ku­mente des Hand­buchs seien völ­lig ü­ber­ar­bei­tet wor­den. Im Au­dit muss­ten die Mal­te­ser be­wei­sen, dass ihre bun­des­weit 6.000 Mit­ar­bei­ter und 700 Fahr­zeuge die ho­hen Qua­litäts­nor­men er­fül­len kön­nen. Im Kreis Lippe ar­bei­ten 34 haupt­amt­li­che Mal­te­ser-Ret­tungs­kräfte und wei­tere Teil­zeit­kräf­te. Für sie gel­ten ein­heit­li­che Stan­dards und Ar­beits­an­wei­sun­gen, die das Zu­recht­fin­den auf ver­schie­de­nen Ret­tungs­wa­chen deut­lich er­leich­tern. "Wir un­ter­neh­men große An­stren­gun­gen ins­be­son­dere zum Schutz der uns an­ver­trau­ten Pa­ti­en­ten. Wir ma­chen klare Vor­ga­ben, be­schrei­ben struk­tu­rierte Pro­zesse und räu­men not­wen­dige Res­sour­cen ein, um die Stan­dards er­fül­len zu kön­nen", sagt Krix. Ne­ben den Pro­zessabläu­fen stehe dem­nach auch die Qua­li­fi­zie­rung von Mit­ar­bei­tern im Fo­kus der Mal­te­ser. Krix: "Un­sere be­reits gut aus­ge­bil­de­ten Kräfte müs­sen je­des Jahr nicht nur die min­des­tens 30 Stun­den ge­setz­li­che Pflicht­fort­bil­dung ab­sol­vie­ren. Sie wer­den darü­ber hin­aus in be­son­de­ren Hand­lungs­fel­dern qua­li­fi­ziert. So sind bei­spiels­weise alle un­sere Mit­ar­bei­ter dar­auf vor­be­rei­tet, mit de­men­zi­ell er­krank­ten Pa­ti­en­ten oder An­gehö­ri­gen rich­tig um­zu­ge­hen."

