Mehr Wertschätzung im Alltag

ZDF-Moderator Tim Niedernolte liest aus seinem Buch und erreicht die Menschen

Tim Nie­der­nolte nahm sich nach der Le­sung viel Zeit für die Fra­gen der Zuhö­rer. Fo­to: Stem­mer

Lemgo (VaSt). ZDF-Mo­de­ra­tor Tim Nie­der­nolte wirbt in St. Jo­hann für mehr Wert­schät­zung im Um­gang mit den Mit­menschen und spricht ein wich­ti­ges Thema an. Der Mann von "Hallo Deutsch­lan­d" ein Buch ge­schrie­ben, das un­ter dem Ti­tel "Wun­der­waffe Wert­schät­zung" auf den Markt ge­kom­men ist. Er hat sein Buch bei ei­ner Le­sung in Lemgo auf Ein­la­dung des Ver­eins "LE­vent" vor­ge­stellt. Dass Nie­der­nolte und sein Co-Au­tor Da­niel Schnei­der, der selbst Jour­na­list und Theo­loge ist, im Ge­mein­de­zen­trum St. Jo­hann nicht nur ü­ber Wert­schät­zung schrei­ben, son­dern diese auch le­ben, zeig­ten die bei­den Au­to­ren schon zu Be­ginn der Le­sung: "­Der Sound hier ist wirk­lich klas­se", lobte Nie­der­nolte die Tech­nik, und Schnei­der freute sich ü­ber die "wun­der­schö­nen Räum­lich­kei­ten der Kir­che". Beide be­dank­ten sich für das "tolle Ca­te­ring" und die gute Or­ga­ni­sa­tion. Für die Au­to­ren be­ginnt Wert­schät­zung im Klei­nen und All­täg­li­chen, das zeig­ten auch die An­ek­do­ten, die sie ü­ber die Ent­ste­hung ih­res Bu­ches erzähl­ten. So be­rich­tete Nie­der­nolte von der Be­geg­nung mit ei­nem Ber­li­ner Ob­dach­lo­sen, der eine Spende ab­lehnte – aus Angst, das Geld könnte am Ende bei Nie­der­nol­tes Toch­ter feh­len. "Ich habe dann eine Weile mit ihm ge­quatscht. Was für eine be­ein­dru­ckende Le­bens­ein­stel­lung", be­rich­tete Nie­der­nolte gerührt. "Ich habe ihm ver­si­chert, dass es mei­ner Toch­ter da­durch an nichts man­geln wird." Einen Man­gel an Wert­schät­zung be­klagte Nie­der­nolte un­ter an­de­rem in der Wirt­schaft. Be­son­ders junge Müt­ter wür­den in Teil­zeit­be­schäf­ti­gun­gen ge­drängt und müss­ten oft das volle Pen­sum leis­ten. Auch die Le­bens­er­fah­rung von Rent­nern ver­puffe oft. Am Ende des Abends nah­men sich die bei­den Au­to­ren noch viel Zeit, um mit den Zuhö­rern zu re­den und Wert­schät­zung zu si­gna­li­sie­ren.

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

Drucken | Versenden