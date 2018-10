Schönen Gruß vom Blues

Musikalischer Genuss mit Dieter Kropp

Mit­reißend: Ja­nice Har­ring­ton zieht das Pu­bli­kum mit Groove und ih­rer ein­zig­ar­ti­gen Stimm­ge­walt in ih­ren Bann. Fo­to: Hel­ler

Det­mold (joh). Be­vor im kom­men­den Jahr das 10-jäh­rige Ju­biläum war­tet, be­en­dete Die­ter Kropp mit der letz­ten Aus­gabe der Kon­zer­treihe "Schö­nen Gruß vom Blues" nun die erste De­kade die­ser. Das Kul­tur­team prä­sen­tierte ne­ben Kropp außer­dem eine in­ter­na­tio­nale Auf­stel­lung mit der aus Nord­ame­rika stam­men­den Sän­ge­rin Ja­nice Har­ring­ton und dem "Tomi-Leino-Trio" aus Finn­land als Band.

Da der Fo­kus an die­sem Abend auf dem mu­si­ka­li­schen Ge­nuss lag, wurde den ein­zel­nen In­stru­men­ten viel Raum zur Ent­fal­tung ih­res Klangs ge­ge­ben. So hat­ten die Künst­ler in der Al­ten Schule am Wall an die­sem Abend je­wei­lige Solo-Parts. Das Pu­bli­kum spen­dete dem "Tomi-Leino-Trio" mit Jaska Pre­pula am Bass, Mikko Pel­tola am Schlag­zeug und Tomi Leino an der Gi­tarre ebenso viel Ap­plaus wie Die­ter Kropp, der sich ein wei­te­res Mal als Profi an der Mund­har­mo­nika er­wies und ab­wechs­lungs­reich in ver­schie­de­nen Ton­la­gen spiel­te. Als Gast trat außer­dem Ja­nice Har­ring­ton auf, die weit ü­ber die Gren­zen Deutsch­lands hin­aus als Blues-, Jazz-, und Gos­pelsän­ge­rin be­kannt ist. Mit ih­rer kraft­vol­len und stra­ken Stimme so­wie ih­rer po­si­ti­ven Aus­strah­lung berührte sie das Pu­bli­kum auf be­son­dere Wei­se. Die 76-Jäh­rige tanz­te, mo­ti­vierte die Gäste zum Auf­ste­hen und sorgte für beste Stim­mung. Har­ring­ton be­diente sich ei­ner Viel­zahl an ei­ge­nen Stü­cken und strahlte auf der Bühne nicht nur durch ihre Glit­zer­ro­be, son­dern auch durch ihre Per­sön­lich­keit und ü­ber­zeu­gende Büh­nen­prä­senz. Durch die in­ter­kul­tu­relle Mi­schung der Mu­si­ker und ei­ner viel­sei­ti­gen Aus­wahl an Stü­cken auf Eng­lisch und Deutsch prä­sen­tier­ten die Künst­ler ein stim­mi­ges Ge­samt­werk auf der Büh­ne.

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

