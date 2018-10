"LIPs in motion" lädt zu Doppelkonzert

Die Projektchöre präsentieren Pop, Rock und Gospel

Der Pro­jekt­chor „­LIPs in mo­tion" lädt zum Kon­zert nach La­ge. Fo­to: Pri­vat

La­ge. Ein­mal im Jahr lädt sich der La­gen­ser Chor "­LIPs in mo­tion" einen Chor aus der Re­gion zu ei­nem Dop­pel­kon­zert un­ter dem Slo­gan "­Come to­gether" ein. In die­sem Jahr wer­den ne­ben dem Chor, der als "Chor 2000 La­ge" seine mu­si­ka­li­sche Kar­riere be­gann, die Sän­ger des Pro­jekt­cho­res Leo­polds­höhe da­bei sein. Der Pro­jekt­chor hat mo­derne kirch­li­che Lie­der, Gos­pels und Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahre im Re­per­toire. Er be­gann vor ü­ber 20 Jah­ren für ein be­stimm­tes Pro­jekt, aber die Ar­beit un­ter ih­rem Chor­lei­ter Dirk Mar­tin fan­den die Teil­neh­mer so be­le­bend, dass der Chor bis heute be­steht. Die "­LIPs in mo­tion" bringt un­ter der Lei­tung von Pe­ter Stolle Songs aus Pop und Rock zu Gehör, wo­bei so­wohl Klas­si­ker als auch ak­tu­elle Char­thits da­bei sind. Das Kon­zert fin­det am Sonn­tag, 4. No­vem­ber, um 17 Uhr in der evan­ge­lisch-lu­the­ri­schen Kir­che am Se­dan­platz in Lage statt. Der Ein­tritt kos­tet im Vor­ver­kauf 8 Eu­ro, an der Abend­kasse 10 Eu­ro. Kar­ten gibt es in der Buch­hand­lung Brück­mann in der Lan­gen Straße 79 so­wie bei den Sän­gern der "­LIPs in mo­tion".

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

Drucken | Versenden