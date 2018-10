Nachwuchssänger stellen sich Jury

Det­mold. Mehr als 200 Nach­wuchssän­ger ha­ben sich in die­sem Jahr beim Bun­des­wett­be­werb Ge­sang be­wor­ben und stel­len sich nun in den deutsch­land­wei­ten Vor­aus­wah­len vor die Ju­ry. Wer sich in den ver­schie­de­nen Wett­be­werbs­run­den durch­set­zen kann, hat die Chance sich am Ende bei den großen Fi­nal­kon­zer­ten in der Deut­schen Oper Ber­lin und der Ko­mi­schen Oper zu prä­sen­tie­ren und einen der Preise in Ge­samt­höhe von rund 50.000 Euro zu ge­win­nen. Nicht sel­ten ist die Teil­nahme am Bun­des­wett­be­werb Ge­sang auch der Start­punkt für ein fes­tes En­ga­ge­ment. Die Vor­aus­wahl in Det­mold fin­det am Mo., 29. Ok­t., im Lan­des­thea­ter, Thea­ter­platz 1, im Or­che­s­ter­pro­ben­raum statt. Los geht es um 11 Uhr. Die Vor­aus­wahl ist öf­fent­lich und nach vor­he­ri­ger An­mel­dung frei zugäng­lich (Ein­tritt frei). In­ter­es­sierte müs­sen sich al­ler­dings zu­vor un­ter der Ruf­num­mer (05231) 974803 te­le­fo­nisch an­mel­den.

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

Drucken | Versenden