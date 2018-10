Von Neurowissenschaft bis Globalisierung

Neues Studienjahr der EZUS-Seniorenuni in Bad Meinberg startet

Sich auch nach dem Be­ruf noch wei­ter­bil­den und ü­ber ak­tu­elle The­men dis­ku­tie­ren: Das EZUS lädt im neuen Stu­dien­jahr wie­der dazu ein. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Die per­sön­li­che Wei­ter­bil­dung liegt im Trend, im­mer mehr Men­schen sind auch im Al­ter ak­tiv und möch­ten wei­ter­hin mit­re­den. Zu ei­ner Marke für hoch­wer­tige Bil­dungs­an­ge­bote für Äl­tere ha­ben sich in Lippe die Se­mi­nare des eu­ropäi­schen Zen­trums für uni­ver­sitäre Stu­dien (E­ZUS) ent­wi­ckelt. Jetzt be­ginnt das neue Stu­dien­jahr in Bad Mein­berg. Und so kön­nen viele EZUS-Stu­die­rende nach der Som­mer­pause wie­der durch­star­ten.

Den Kern der EZUS-An­ge­bote bil­det der Stu­dien­gang Men­sch, Wirt­schaft, Ge­sell­schaft. Fünf Mo­dule zu un­ter­schied­li­chen The­men bie­ten In­ter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, sich in­ten­siv mit wis­sen­schaft­li­chen The­men zu be­fas­sen und diese mit an­de­ren zu dis­ku­tie­ren. Den Ein­stieg ins Pro­gramm bil­det eine Se­mi­nar­reihe un­ter dem Ti­tel "­Ge­hirn, Psy­che, Den­ken". Ab dem 2. No­vem­ber be­schäf­ti­gen sich die Teil­neh­mer mit den Ver­än­de­run­gen des Ge­hirns von der frühen Kind­heit bis ins hohe Le­bensal­ter, den psy­chi­schen Vor­gän­gen bei der mensch­li­chen Ent­wick­lung und dem Zu­sam­men­hang von Spra­che und Ge­hirn. In die Ver­an­stal­tun­gen fließen neueste Er­kennt­nisse aus der Psy­cho­lo­gie, der Hirn­for­schung und der Neu­ro­lin­guis­tik ein. The­ma­tisch einen ganz an­de­ren Schwer­punkt legt die Ver­an­stal­tungs­rei­he, die am 29. No­vem­ber be­ginnt. Vor dem Hin­ter­grund der großen Ver­än­de­run­gen, die im Zu­sam­men­hang mit der Glo­ba­li­sie­rung statt­fin­den, wer­den hier welt­weite re­li­giöse Kon­flik­te, Mi­gra­ti­ons­pro­zesse so­wie die po­li­ti­sche, wirt­schaft­li­che und kul­tu­relle Rolle Eu­ro­pas auf­ge­grif­fen. Wei­tere Mo­dule zu "­Li­te­ra­tur, Kunst, Mu­si­k", "­Po­li­tik, Recht, Phi­lo­so­phie" so­wie "­Ge­sund­heit, De­mo­gra­fie, Al­ter" sind ab Ja­nuar 2019 ge­plant. Kleine Stu­dien­grup­pen und der in­ten­sive Aus­tausch mit Do­zen­ten und an­de­ren Teil­neh­mern zeich­nen das Stu­dium am EZUS aus. Aus­führ­li­che In­for­ma­tio­nen zu al­len An­ge­bo­ten und An­mel­de­un­ter­la­gen gibt es bei der Stu­dien­be­ra­tung des EZUS un­ter (05261) 2889296 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.e­zu­s.or­g".

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

