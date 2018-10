Auseinandersetzung mit Auschwitz

AWO OWL fährt mit 18- bis 27-Jährigen zu der Gedenkstätte

Kreis Lip­pe. Das Be­zirks­ju­gend­werk der AWO OWL führt vom 19. bis 25. No­vem­ber eine Ge­denkstät­ten­fahrt nach Os­wie­cim und Kra­kau durch. Sie rich­tet sich an junge Men­schen im Al­ter zwi­schen 18 und 27 Jah­ren. Auch Men­schen mit Flucht­ge­schichte sind aus­drück­lich ein­ge­la­den, an der Ge­denkstät­ten­fahrt teil­zu­neh­men. Das Kon­zen­tra­ti­ons- und Ver­nich­tungs­la­ger Ausch­witz-Bir­kenau gilt heute als das Sym­bol für die Ver­bre­chen der Na­tio­nal­so­zia­lis­ten und zeigt ein­dring­lich, wo­hin An­ti­se­mi­tis­mus, Ras­sis­mus und men­schen­ver­ach­tende Ein­stel­lun­gen führen kön­nen. Während des Auf­ent­hal­tes in Po­len möchte das Ju­gend­werk an die­sem Ort an die Op­fer des Ho­lo­causts er­in­nern und einen Ein­druck von den un­be­greif­li­chen Ta­ten der Na­tio­nal­so­zia­lis­ten ver­mit­teln.

Drei Tage ver­bringt die Gruppe in Kra­kau, lernt die Stadt ken­nen, be­fasst sich mit der Ge­schichte Kra­kaus im Na­tio­nal­so­zia­lis­mus und be­rei­tet sich in­halt­lich auf den Be­such in Ausch­witz-Bir­kenau vor. Den Rest der Wo­che ü­ber­nach­tet die Gruppe in der in­ter­na­tio­na­len Ju­gend­be­geg­nungs­stätte in Osi­we­cim/Ausch­witz und be­sich­tigt die Stamm­la­ger Ausch­witz I und Ausch­witz-Bir­kenau. Die Bil­dungs­reise kos­tet in­klu­sive An­reise (ab Bie­le­feld) und Ü­ber­nach­tung und (Teil-)Ver­pfle­gung 100 Eu­ro. An­mel­dung un­ter "ww­w.ju­gend­werk-awo-rei­sen.­de/­bie­le­feld", wei­tere In­fos er­teilt Jan­nis Nie­dick un­ter (0521) 9216471.

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

