Einsatz für die Völkerverständigung

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt Spenden

Kreis Lip­pe. Frie­den ist keine Selbst­ver­ständ­lich­keit. 100 Jahre nach Ende des Ers­ten Welt­kriegs und ü­ber 70 Jahre nach dem Zwei­ten Welt­krieg ist es auch heute noch wich­tig, sich für die Völ­ker­ver­stän­di­gung und ge­gen den Krieg ein­zu­set­zen. Eine Auf­ga­be, der sich der Volks­bund Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sorge ver­pflich­tet hat. Da­bei ist der Volks­bund auch auf Spen­den an­ge­wie­sen: Des­halb fin­det vom 30. Ok­to­ber bis zum 19. No­vem­ber wie­der die Haus- und Straßen­samm­lung statt. "­Der Volks­bund leis­tet mehr, als die Grä­ber von Kriegs­to­ten zu pfle­gen. Er stellt sich auch der ge­sell­schafts­po­li­ti­schen Ver­pflich­tung, für den Frie­den ein­zu­ste­hen: Bei­spiels­wei­se, in­dem er bei in­ter­na­tio­na­len Be­geg­nun­gen Ju­gend­li­che zur Dis­kus­sion ein­lädt und dazu er­mu­tigt, sich für Men­schen­rechte ein­zu­set­zen. Eine wich­tige Auf­ga­be, bei der wir ein­an­der un­ter­stüt­zen müs­sen!", wirbt Land­rat Dr. Axel Leh­mann als Vor­sit­zen­der des Kreis­ver­ban­des Lippe im Volks­bund um Un­ter­stüt­zung bei der dies­jäh­ri­gen Samm­lung. Ge­mein­sam mit Ver­tre­tern aus Po­li­tik, Ver­wal­tung, Wirt­schaft, Bun­des­wehr und wei­te­ren In­sti­tu­tio­nen wird Leh­mann am Sams­tag, 3. No­vem­ber, ab 11 Uhr am Det­mol­der Markt­platz und in den Ein­kaufss­traßen der In­nen­stadt mit der Sam­melbüchse un­ter­wegs sein. In dem drei­wöchi­gen Ak­ti­ons­zeit­raum wer­den außer­dem frei­wil­lige Hel­fer von Ver­ei­nen und In­sti­tu­tio­nen so­wie Sol­da­ten der Bun­des­wehr und der Re­ser­vis­ten­ka­me­rad­schaf­ten auf den Straßen so­wie an den Haustüren in Lippe um eine Spende zu­guns­ten der Kriegs­grä­ber­für­sorge bit­ten.

Der Er­lös fließt in den Aus­bau, die Pflege und die In­stand­set­zung von Kriegs­grä­ber­stät­ten im Aus­land so­wie in die Work­camps des Volks­bun­des im In- und Aus­land und in Pro­jekte im Rah­men der Frie­dens­er­zie­hung in den Ju­gend­be­geg­nungs- und Bil­dungs­stät­ten des Volks­bun­des. Für die Haus- und Straßen­samm­lun­gen sucht der Volks­bund in Lippe wie in je­dem Jahr noch wei­tere Hel­fer, die be­reit sind, in den lip­pi­schen Städ­ten und Ge­mein­den für die Kriegs­grä­ber­für­sorge zu sam­meln. In­ter­es­sierte Per­so­nen, vor al­lem Mit­glie­der von ört­li­chen Ver­ei­nen und In­sti­tu­tio­nen, kön­nen sich di­rekt an die je­wei­lige Stadt- oder Ge­mein­de­ver­wal­tung ih­res Wohn­orts oder an die Volks­bund-Ge­schäfts­stelle Lippe un­ter (05231) 62-2480 wen­den. Wei­tere In­fos zur Ar­beit des Volks­bun­des gib­t‘s im In­ter­net un­ter "ww­w.volks­bund-nr­w.­de".

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

