Bundespräsident würdigt Karim Suleiman

Suleiman zeigt unermüdliches Engagement in der Integrationsarbeit

Bad Sal­zu­flen/­Ber­lin. Un­ter dem Motto "­Zu­sam­men­ste­hen" lud der Bun­desprä­si­dent Frank-Wal­ter Stein­meier ge­mein­sam mit sei­ner Ehe­frau Elke Bü­den­ben­der am 7. Sep­tem­ber zum Bür­ger­fest ins Schloss Bel­le­vue ein. Im Zen­trum des Fes­tes stand das eh­ren­amt­li­che En­ga­ge­ment von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern. Stein­meier dankte all de­nen, die sich in ih­rem Eh­ren­amt dafür ein­set­zen, dass Men­schen in ei­ner Zeit des Wan­dels zu­sam­men­hal­ten und ein­an­der re­spek­tie­ren. Ohne das eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment würde eine de­mo­kra­ti­sche und le­ben­dige Ge­sell­schaft nicht funk­tio­nie­ren. Auch der Sal­zu­fler Ka­rim Su­lei­man wurde vom Bun­desprä­si­den­ten ein­ge­la­den und für sein eh­ren­amt­li­ches und un­er­müd­li­ches En­ga­ge­ment in der In­te­gra­ti­ons­ar­beit ge­wür­digt. Su­lei­man ist setzt sich seit vie­len Jah­ren in Lippe für die In­te­gra­tion von Mi­gran­ten ein. "In­te­gra­tion ge­lingt am bes­ten mit Spor­t", sagt Su­lei­man. In sei­ner Ar­beit und den sport­li­chen Ak­ti­vitäten mit dem Sport­amt Bad Sal­zu­flen, dem Deut­schen Kin­der­schutz­bund oder dem Bür­ger­ver­ein in Wül­fer-Bex­ten konnte Su­lei­man im­mer wie­der ei­nes be­wei­sen: Sport ver­bin­det Men­schen un­ter­schied­li­cher Her­kunft. In den letz­ten sechs Jah­ren wurde Su­lei­man für sein viel­sei­ti­ges sport­li­ches En­ga­ge­ment vom Bür­ger­meis­ter der Stadt Bad Sal­zu­flen so­wie von der ehe­ma­li­gen NRW Mi­nis­ter­prä­si­den­tin Han­ne­lore Kraft ge­ehrt. Dass auch der Bun­desprä­si­dent sich als ge­bür­ti­ger Lip­per bei Ka­rim Su­lei­man für das En­ga­ge­ment be­dankt hat, macht Su­lei­man be­son­ders stolz und mo­ti­viert ihn, sich wei­ter für ein re­spekt­vol­les und fried­li­ches Mit­ein­an­der in der Ge­sell­schaft ein­zu­set­zen.

vom 27.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43B

