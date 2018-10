Kopfkino in Lage

La­ge. Die Evan­ge­li­sche Al­li­anz in Lage lädt für Sams­tag, 27. Ok­to­ber, zu ei­ner Kon­zert­le­sung des Duos "2Flü­gel" ein. Sie steht un­ter dem Motto "­Kopf­ki­no".

Die christ­li­chen Künst­ler Chris­tina Bru­de­r­eck (Texte und Spra­che) und Ben­ja­min Sei­pel (Flü­gel) aus Es­sen sind für ihre tief­grün­di­gen, wit­zi­gen Texte und Ar­ran­ge­ments bun­des­weit be­kannt. Als "2Flü­gel"-Duo la­den sie ihre Zuhö­rer zu ei­ner be­son­de­ren Reise "­Kopf­ki­no" ein­la­den. Sie ü­ber­ra­schen mit wit­zi­gen und tief­sin­ni­gen Tex­ten und hal­ten so auch einen Spie­gel vor; durch­aus eine hilf­rei­che An­re­gung zum per­sön­li­chen tiefe­ren Nach­den­ken. Aber auch die Lach­mus­keln wer­den bei die­sem Kon­zertabend nicht zu kurz kom­men. Es ver­spricht also ein tief­sin­ni­ger und un­ter­halt­sa­mer Abend zu wer­den, der in sei­ner Aus­rich­tung ein­deu­tig ist. Die Ver­an­stal­tung wird in den Räu­men der Evan­ge­li­schen Frei­kir­che (EF­G), Schüt­zen­straße 1 in La­ge, durch­ge­führt. Be­ginn ist um 20 Uhr, Ein­lass ab 19.30 Uhr. kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf für 10 Euro bei der Licht­zei­chen-Buch­hand­lung, Eli­sa­beth­straße 15 in La­ge; der Le­se­gar­ten-Buch­hand­lung, La­ge­sche Straße 34 in Oer­ling­hau­sen-Hel­pup oder bei der EFG, Schüt­zen­straße 1 in Lage so­wie für 12 Euro an der Abend­kas­se. Wei­tere In­fos bei Wil­fried Schus­ter un­ter (05232) 9802907. Ver­an­stal­ter ist die Evan­ge­li­sche Al­li­anz Lage "Chris­ten aus Kir­chen, Frei­kir­chen und Ge­mein­schaf­ten"

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

