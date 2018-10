Voll Sehnsucht und Heimatliebe

Det­mold. Im Zen­trum des nächs­ten Do­zen­ten­kon­zer­tes steht Kla­vier­mu­sik der bei­den Kom­po­nis­ten Ser­gei Rach­ma­ni­now und Pe­ter Il­jitsch Tschai­kow­sky. Un­ter dem Ti­tel "Nur wer die Sehn­sucht kennt ..." rich­tet die rus­si­sche Pia­nis­tin Elena Mar­go­lina-Hait, seit 2014 Pro­fes­so­rin für Kla­vier an der HfM Det­mold, ih­ren Blick un­ter an­de­rem auf das "Sang­li­che" in den Kla­vier­wer­ken. Das Kon­zert fin­det am Don­ners­tag, 25. Ok­to­ber, um 19.30 Uhr im Kon­zert­haus statt. Zu bei­den Kom­po­nis­ten hat Elena Mar­go­lina-Hait einen per­sön­li­chen Be­zug: "Für mich sind diese bei­den die­je­ni­gen, die die rus­si­sche Mu­sik in ih­rer vol­len Tie­fe, Ernst­haf­tig­keit, Schön­heit, Tra­gik und Poe­sie am stärks­ten re­prä­sen­tie­ren", sagt die Pia­nis­tin. Ne­ben ih­rem Wunsch, mit dem Kla­vier der mensch­li­chen Sing­stimme mög­lichst nahe zu sein, the­ma­ti­siert der Abend außer­dem die enge Be­kannt­schaft zwi­schen Tschai­kow­sky und Rach­ma­ni­now, die sich kann­ten und ge­gen­sei­tig schät­zen. Ein Pro­gramm mit Wer­ken bei­der im Wech­sel kam so­gar im Bol­schoi Thea­ter auf Tschai­kow­skys In­itia­tive zur Auf­führung. Der Ein­tritt zum Kon­zert be­trägt 7,50 Eu­ro, Schü­ler ha­ben freien Ein­tritt.

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

