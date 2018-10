Queens Duo spielt Debussy

Konzert ehrt Komponisten anlässlich seines 100. Todesjahres

Das Queens-Duo - Ver­ena Bea­trix Schulte (Flöte) und Hanna Rabe (Har­fe) - ehrt an­läss­lich sei­nes 100. To­dejah­res den Kom­po­nis­ten Claude De­bus­sy. Fo­to: Dirk Schelp­meier

Lem­go. Aus An­lass des 100. To­des­jah­res von Kom­po­nist Claude De­bussy fin­det am Sonn­tag, 28. Ok­to­ber, um 18 Uhr in der Kir­che St. Ni­co­lai in Lemgo ein Kon­zert statt. Das Queens Duo - Ver­ena Bea­trix Schulte (Flöte) und Hanna Rabe (Har­fe) - ehrt die­sen Kom­po­nis­ten mit ei­nem be­son­de­ren Kon­zert. Ne­ben Wer­ken von Claude De­bussy prä­sen­tiert das Duo Werke sei­ner Freunde und Zeit­ge­nos­sen Erik Sa­tie und Ca­mille Saint-Saens, so­wie Werke von Kom­po­nis­ten, die De­bussy zu sei­ner Zeit selbst ver­ehr­te. Un­ter­malt durch An­ek­do­ten aus ü­ber­lie­fer­ten Brie­fen von De­bus­sys Zeit­ge­nos­sen bie­tet das Duo einen un­ter­halt­sa­men Ein­blick in das Le­ben ei­nes "Künst­lers des Au­gen­blicks". Das Queens Duo grün­de­ten die bei­den Mu­si­ke­rin­nen 2010 während ih­res Lon­don-Auf­ent­hal­tes. Das En­sem­ble war "Künst­ler des Jah­res 2014" der Kul­tur­stif­tung Ma­ri­en­müns­ter, Sti­pen­diat der PE För­de­run­gen Mann­heim und ge­wann den För­der­preis "Junge Kunst 2014" der Volks­bank. In­ter­na­tio­nale Er­folge fei­er­ten die Mu­si­ker im No­vem­ber 2014, als sie beim Kam­mer­mu­sik­wett­be­werb "­Citta di Chier­i" in Ita­lien aus­ge­zeich­net wur­den. Seit 2014 ar­bei­tet das Duo mit dem West­deut­schen Rund­funk zu­sam­men, der im Rah­men sei­ner Kon­zer­treihe "O­pen Au­di­ti­ons­" auf die jun­gen Künst­le­rin­nen auf­merk­sam wur­de. Kar­ten für 10 Euro gibt es im Vor­ver­kauf nur im Ge­mein­de­büro und an der Abend­kas­se. Schü­ler, Stu­den­ten und Ar­beits­lose ha­ben freien Ein­tritt.

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

Drucken | Versenden