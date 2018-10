Warum Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht so wichtig sind

Medizinethiker Prof. Dr. Fred Salomon im Interview mit Lippe aktuell

Kreis Lippe (n­r). Be­schäf­tigt man sich im Kreis Lippe mit dem Thema Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht, stößt man un­wei­ger­lich auf Prof. Dr. Fred Sa­lo­mon. Der Fach­arzt für Anäs­the­sie ist un­ter an­de­rem Me­di­zi­net­hi­ker und Lei­ter der Mo­bi­len Ethik­be­ra­tung in Lippe (ME­LIP), be­schäf­tigt sich also mit der Fra­ge, ob Me­di­zin al­les tun darf, um Le­ben zu er­hal­ten, oder ob sie das Ster­ben als natür­li­che Folge ei­nes Krank­heits­ver­lau­fes auch zu­las­sen darf. Im In­ter­view spricht er mit Lippe ak­tu­ell darü­ber, warum Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht heute so wich­tig sind. Dr. Sa­lo­mon, warum ist das Thema Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht so wich­tig ge­wor­den? "­Die Hoch­leis­tungs­me­di­zin ist mitt­ler­weile so gut ge­wor­den, dass heute Le­ben ge­ret­tet wer­den kann, wo früher un­um­kehr­bar das Ster­ben ein­ge­setzt hat. Je mehr die Me­di­zin kann, de­sto häu­fi­ger stößt man an ethi­sche Gren­zen; dann näm­lich, wenn die Frage auf­kommt, ob die Me­di­zin Lei­den nur ver­län­gert und den Tod hin­aus­zö­gert und ob das Le­ben, das man er­hal­ten kann, ü­ber­haupt noch men­schen­wür­dig ist. In sol­chen Grenz­si­tua­tio­nen ste­hen Ärzte und auch An­gehö­rige vor der Ent­schei­dung, Mög­lich­kei­ten zu nut­zen oder viel­leicht doch bes­ser dar­auf zu ver­zich­ten. Al­so: Muss ich es tun, weil ich es kann? In ei­ner Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung kann je­der ganz in­di­vi­du­ell vor­sorg­lich fest­le­gen, dass be­stimmte me­di­zi­ni­sche Maß­nah­men durch­zu­führen oder zu un­ter­las­sen sind, falls keine ei­gene Ent­schei­dung mehr ge­trof­fen wer­den kann." Aus Arzt­sicht ge­spro­chen: Wel­che Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung wür­den Sie emp­feh­len und was sollte man da­bei be­ach­ten? "Al­lein im In­ter­net gibt es etwa 250 un­ter­schied­li­che Vor­dru­cke für Pa­ti­en­ten­ver­fü­gun­gen, die man im­mer um ei­gene Ein­träge er­wei­tern kann. Ich emp­fehle die vom Am­bu­lan­ten Hos­piz-und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst Lip­pe, die die­ser ge­mein­sam mit ei­nem Fachan­walt für Me­di­zin­recht ent­wi­ckelt hat. Wich­tig ist, die Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung mit ei­ner Vor­sor­ge­voll­macht zu ver­bin­den. Letz­tere ist weitaus wich­ti­ger, denn mit der Vor­sor­ge­voll­macht wird ein Be­voll­mäch­tig­ter be­stimmt, der dann als Ge­spräch­s­part­ner für den Arzt da ist, dem die Si­tua­tion er­läu­tert wer­den kann und der den Wil­len des Pa­ti­en­ten zur Spra­che brin­gen kann, wenn der sich selbst nicht mehr äußern kann. Ein No­tar muss nur hin­zu­ge­zo­gen wer­den, wenn die Voll­macht fi­nan­zi­elle Re­ge­lun­gen um­fas­sen soll." Wird der freie Wille der Pa­ti­en­ten, der in der Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung fest­ge­hal­ten ist, denn auch im All­ge­mei­nen von Ärz­ten ak­zep­tiert und um­ge­setzt? Sind nicht das Ab­schal­ten von Be­at­mungs­geräten oder das Ent­fer­nen von - bei­spiels­weise Ma­gen­son­den - ver­bo­ten? "Im Jahr 2010 hat ein höch­strich­ter­li­ches Ur­teil des Bun­des­ge­richts­ho­fes klar ge­stellt, dass es recht­lich und ethisch gleich­wer­tig ist, me­di­zi­ni­sche Be­hand­lun­gen gar nicht erst zu be­gin­nen oder lau­fende Be­hand­lun­gen - auch durch Ab­schal­ten von Geräten - zu be­en­den, wenn dies dem Pa­ti­en­ten­wil­len ent­spricht. Da­mit wird nicht der Tod be­wirkt, son­dern dem zum Tode führen­den Krank­heits­pro­zess sei­nen Lauf ge­las­sen. Ein Be­hand­lungs­ab­bruch kann so­wohl durch Un­ter­las­sen als auch durch ak­ti­ves Tun vor­ge­nom­men wer­den. So­weit die recht­li­che Grund­la­ge. Er­schre­ckend ist aber das große Un­wis­sen und die Un­si­cher­heit von Ärz­ten zu die­sem The­ma. Viel­leicht spielt hier aber auch hin­ein, dass Ärzte es viel­fach als Krän­kung er­le­ben, wenn Maß­nah­men von Pa­ti­en­ten oder An­gehö­ri­gen ab­ge­lehnt wer­den. Hier spielt das Ge­fühl von Hilf­lo­sig­keit des Arz­tes si­cher­lich auch eine Rol­le. Wir Ärzte kön­nen keine Wun­der voll­brin­gen. Wenn Pa­ti­en­ten ster­ben, er­le­ben man­che Ärzte das als Nie­der­la­ge. Das spie­gelt sich häu­fig in ih­ren Aus­sa­gen. ei­nige Me­di­zi­ner scheuen sich, of­fen von Tod und Ster­ben zu spre­chen und um­schrei­ben das lie­ber. Das ist auch eine Art der Hilf­lo­sig­keit. Das An­dere ist, dass es im­mer auch diese ge­wisse Wahr­schein­lich­keit da ist, den Pa­ti­en­ten doch zu ret­ten." … wei­ter auf Seite 3 Gibt es denn sei­tens der Ärz­te­schaft nicht mitt­ler­weile eine Fülle an Er­fah­rungs­wer­ten, was Krank­heits­ver­läufe und Ge­ne­sungs­aus­sich­ten be­trifft? "K­ein Arzt gibt einen Pa­ti­en­ten gern ver­lo­ren. Man kann Krank­heits­ver­läufe nicht ab­schät­zen. Auch nicht das, was dem Pa­ti­en­ten an Le­bens­qua­lität bleibt oder was ein Mensch un­ter Le­bens­qua­lität ver­steht. Viel­leicht ver­deut­li­chen das zwei Fall­bei­spie­le: ein jun­ger Mann ist seit ei­nem schwe­ren Un­fall vom Brust­wir­bel ab gelähmt. Bei ei­nem Tref­fen sagte er uns, er habe nicht viel Zeit, da er noch zum Be­hin­der­ten­sport wol­le. Er strahlte da­bei eine un­ge­heure Le­bens­freude aus. Ein an­de­rer jun­ger Mann hatte bei ei­nem Un­fall schwerste Ge­sichts­ver­let­zun­gen er­lit­ten. Nach et­li­chen Ope­ra­tio­nen sieht man nicht, dass er je­mals ver­letzt war. Aber er sagte mir, dass er da­mals lie­ber ge­stor­ben wäre, weil er sein Ge­sicht im Spie­gel nicht wie­der er­ken­nen wür­de. Es hängt ein­fach auch viel da­von ab, was man für sich selbst an­neh­men und ak­zep­tie­ren kann und was nicht." Gibt es Grenz­fälle in de­nen Me­di­zi­ner sich ü­ber den Pa­ti­en­ten­wil­len hin­weg set­zen? "­Ganz klar – ja. Was bei­spiels­weise häu­fig vor­kommt be­trifft Blut­trans­fu­sio­nen als le­bens­ret­tende Maß­nah­men. Die Zeu­gen Je­ho­vas leh­nen das strikt ab. Auch für ihre Kin­der. Einen Er­wach­se­nen muss ich ster­ben las­sen, wenn er keine Blut­trans­fu­sion will, aber eine Be­vor­mun­dung von Kin­dern aus re­li­giö­sen Grün­den ak­zep­tie­ren wir nicht. Wenn wir wis­sen, dass eine Blut­trans­fu­sion wirk­lich le­bens­ret­tend ist, schal­ten wir un­mit­tel­bar das Be­treu­ungs­ge­richt ein und er­hal­ten im­mer so­fort das OK." Lippe ak­tu­ell be­dankt sich bei Prof. Dr. Fred Sa­lo­mon für das In­ter­view!

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

