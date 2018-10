Azubi-Coach steht Schülern zur Seite

"Fit für den Beruf" am Felix-Fechenbach-Berufskolleg

Wol­len mehr Ju­gend­li­che in Aus­bil­dung brin­gen: (vorne von links) Ma­ren Lampe (Elek­tro-Lampe Gmb­H), Dr. Bur­g­hard Leh­mann, Heidi La­ge­mann, FFB-Lei­ter Wolf­gang Wil­den und Mar­kus Rempe so­wie die Netz­werk­part­ner des Pro­jekts „­Zu­kunft Aus­bil­dung – Fit für den Be­ruf“. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Das Pro­jekt "­Zu­kunft Aus­bil­dung – Fit für den Be­ruf" des Krei­ses Lippe bie­tet den Schü­lern des Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­legs seit An­fang des Schul­jah­res tat­kräf­tige Un­ter­stüt­zung auf ih­rem Weg in Aus­bil­dung und Be­rufs­le­ben. Im Sep­tem­ber hat Heidi La­ge­mann ihre Ar­beit als Azubi-Coach an der Schule auf­ge­nom­men. Sie steht den Schü­lern aus der Be­rufs­fach­schule bei Fra­gen im Pro­zess der be­ruf­li­chen Ori­en­tie­rung zur Ver­fü­gung und bie­tet Hil­fe­stel­lung im Be­wer­bungs­ver­fah­ren so­wie bei der Prak­ti­kums- und Aus­bil­dungs­platz­su­che an. La­ge­mann or­ga­ni­siert Pro­jekte und be­glei­tet die Ju­gend­li­chen zu Aus­bil­dungs­mes­sen und be­trieb­li­chen Be­rufs­er­kun­dun­gen.

Die Auf­takt­ver­an­stal­tung zum Pro­jekt bei der Elek­tro-Lampe GmbH ver­mit­telte ei­ni­gen in­ter­es­sier­ten Ju­gend­li­chen einen ers­ten Ein­blick in Aus­bil­dungs­be­rufe rund um das Elek­tro­hand­werk. Ne­ben In­for­ma­tio­nen zu den Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten, be­ant­wor­tete ein Aus­zu­bil­den­der als Aus­bil­dungs­bot­schaf­ter des Be­triebs die Fra­gen der Schü­ler. Ziel des Pro­jek­tes "­Zu­kunft Aus­bil­dung – Fit für den Be­ruf" ist es, die Ü­ber­gangs­quote in Aus­bil­dung in den kom­men­den drei Jah­ren von der­zeit etwa 30 auf min­des­tens 55 Pro­zent zu stei­gern. Hier­für ko­ope­rie­ren die Lippe Bil­dung eG, das Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg und die Ost­hus­hen­rich-Stif­tung. Um die Ju­gend­li­chen fit für eine Aus­bil­dung zu ma­chen, stellt die Stif­tung für die drei­jäh­rige Pro­jekt­lauf­zeit einen För­der­be­trag von rund 167.500 Euro zur Ver­fü­gung. "­Die Ost­hus­hen­rich-Stif­tung för­dert die­ses Pro­jekt so um­fang­reich, weil man hier den Er­folg an­hand der Ent­wick­lung der ab­ge­schlos­se­nen Aus­bil­dungs­ver­träge ex­akt mes­sen kann. Und das ist ja im Bil­dungs­be­reich nicht selbst­ver­ständ­lich", so die Be­grün­dung von Dr. Bur­g­hard Leh­mann, Ge­schäfts­füh­rer der Ost­hus­hen­rich-Stif­tung. Die Er­fah­run­gen aus ei­nem ver­gleich­bar struk­tu­rier­ten Pro­jekt am Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg hät­ten ge­zeigt, dass sich die Zu­sam­men­ar­beit mit an­de­ren Netz­werk­part­nern im Ü­ber­gang Schule-Be­ruf po­si­tiv aus­wirkt und mehr Ver­träge für eine Aus­bil­dung ab­ge­schlos­sen wur­den. So ar­bei­tet der Azubi-Coach in en­ger Ver­net­zung mit der Be­rufs­be­ra­tung und dem Ar­beit­ge­ber­ser­vice der Ar­beit­s­agen­tur Det­mold, dem Job­cen­ter Lip­pe, den Kam­mern im Rah­men des Pro­gramms "Pass­ge­naue Be­set­zung", der Kreis­hand­wer­ker­schaft und re­gio­na­len Aus­bil­dungs­be­trie­ben. Auch Mar­kus Rem­pe, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Lippe Bil­dung eG, ist ü­ber­zeugt, dass in dem Pro­jekt eine enge Ver­net­zung mit an­de­ren Ar­beits­mark­tak­teu­ren ge­lin­gen wird: "­Durch die Ko­ope­ra­tion pro­fi­tie­ren die Ju­gend­li­chen bei der Aus­bil­dungs­platz­su­che un­mit­tel­bar." Auf der an­de­ren Seite soll das Pro­jekt einen Bei­trag dazu leis­ten, den Be­darf an Nach­wuchs­kräf­ten im Hand­werk, in der In­dus­trie, dem Han­del, der Pflege und wei­te­ren Aus­bil­dungs­bran­chen aus­zu­glei­chen. Klaus Sei­fert, Bil­dungs­ganglei­ter am Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg un­ter­stützt die Bemühun­gen: "­Die Wirt­schaft benötigt Fach­kräf­te. Viele junge Men­schen nut­zen zur Wei­ter­qua­li­fi­zie­rung eher das Schul­sys­tem. Diese Ju­gend­li­chen brau­chen einen An­stoß, um eine Aus­bil­dung zu be­gin­nen. Im Pro­jekt we­cken wir da­her das In­ter­esse für pas­sende Aus­bil­dungs­be­rufe und er­höhen da­durch die Ü­ber­gangs­quote in die duale Aus­bil­dung."

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

