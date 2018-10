Mitbestimmen trotz Entscheidungsunfähigkeit

Eine Patientenverfügung kann folgenschwere Entscheidungen erleichtern

Kreis Lippe (k­m). Nur etwa 40 Pro­zent al­ler Men­schen hat sie, ob­wohl sie doch so wich­tig ist: Die Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung. Mit die­sem Do­ku­ment lässt sich schrift­lich fest­le­gen, wel­che me­di­zi­ni­schen Maß­nah­men un­ter­nom­men oder un­ter­las­sen wer­den sol­len, wenn je­mand so schwer er­krankt ist, dass eine Ver­bes­se­rung des Ge­sund­heits­zu­stands mit ho­her Wahr­schein­lich­keit aus­ge­schlos­sen wer­den kann. Da­bei gilt die Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung nur dann, wenn der Be­trof­fene seine Wün­sche nicht mehr selbst äußern kann. So­lange der Mensch für sich sel­ber spre­chen und seine Wün­sche äußern kann, wird eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung selbst­ver­ständ­lich nicht benötigt. Ginge es nach Bir­git Blei­baum vom Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst Lippe e.V, dann soll­ten sich noch viel mehr Men­schen Ge­dan­ken ü­ber die The­men Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht ma­chen. "Wenn man sich ein Sofa kauft, dann macht man sich lang und breit Ge­dan­ken darü­ber, in wel­cher Ecke es ste­hen soll und aus wel­cher Farbe und wel­chem Ma­te­rial man es gerne hät­te. Die The­men Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung und Vor­sor­ge­voll­macht wol­len die meis­ten Men­schen aber ein­fach nur schnell ab­ha­ken, da­bei sind sie so viel wich­ti­ger als ein So­fa." Ih­rer Mei­nung nach ist es nicht nur für einen selbst, son­dern auch für die, im Ernst­fall, Be­tei­lig­ten von großem Vor­teil, wenn hin­ter ei­ner Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung reif­li­che Ü­ber­le­gung steht, was man möchte und was man eben nicht möch­te. Die Si­tua­tio­nen, in de­nen ein Pa­ti­ent keine le­bens­ver­län­gern­den Maß­nah­men und Wie­der­be­le­bungs­ver­su­che mehr zu­las­sen möch­te, sind so viel­fäl­tig wie die Pa­ti­en­ten selbst. Die Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung des Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst Lippe e.V lis­tet die Häu­figs­ten auf. So kann ein Pa­ti­ent bei­spiels­weise be­reits im Ster­be­pro­zess sein, das End­sta­dium ei­ner un­heil­ba­ren töd­lich ver­lau­fende Krank­heit er­reicht ha­ben, be­wusst­los oder im Wach­koma sein oder so schwer hirn­ge­schä­digt sein, dass die Fähig­kei­ten, Ein­sich­ten zu ge­win­nen, Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und darü­ber mit an­de­ren Men­schen in Kon­takt zu tre­ten, er­lo­schen sind. Wei­ter­hin wird aus­drück­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, dass ver­gleich­ba­re, nicht in der Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung er­wähnte Krank­heits­zu­stände ent­spre­chend be­han­delt wer­den sol­len, auch wenn der Tod nicht un­mit­tel­bar be­vor­steht. Ent­ge­gen der häu­fig ver­brei­te­ten An­nahme muss eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung nicht no­ta­ri­ell be­glau­bigt wer­den. Auch muss sie nicht in Ab­stän­den neu un­ter­schrie­ben wer­den, son­dern ist gül­tig, so­bald sie un­ter­schrie­ben wur­de. Al­ler­dings sollte man sich in re­gel­mäßi­gen Ab­stän­den, bei­spiels­weise alle zwei bis vier Jah­re, Ge­dan­ken darü­ber ma­chen, ob man Än­de­run­gen oder An­pas­sun­gen vor­neh­men soll­te. Ne­ben der ei­gent­li­chen Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung mit oder ohne Be­voll­mäch­tig­ten, wozu auch eine Er­klärung zur Or­gan­spende gehört, sollte man sich im Rah­men der Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung auch Ge­dan­ken ü­ber eine Vor­sor­ge­voll­macht ma­chen. Diese greift dann, wenn man auf­grund be­stimm­ter Krank­hei­ten, wie etwa De­menz oder Alz­hei­mer, ge­schäfts­un­fähig wird. Der Am­bu­lante Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst Lippe e.V bie­tet darü­ber hin­aus auch noch ein Form­blatt, mit dem die Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung um per­sön­li­che Wert­vor- und Le­bens­ein­stel­lun­gen er­gänzt wer­den kann. Bir­git Blei­baum vom Am­bu­lan­ten Hos­piz- und Pal­lia­tiv-Be­ra­tungs­dienst Lippe e.V be­tont, dass eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung selbst­ver­ständ­lich nicht in un­vor­her­seh­ba­ren Not­fäl­len un­ter Zeit­druck gilt. "­Bei der Erst­ver­sor­gung ei­nes Not­fall­pa­ti­en­ten oder im Falle le­bens­ret­ten­der So­fort­maß­nah­men kon­trol­liert kein Not­arzt, ob eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung vor­liegt, son­dern han­delt so­for­t." Erst bei der Wei­ter­be­hand­lung kommt dann eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung zum Tra­gen. … wei­ter auf Seite 2 Bir­git Blei­baum weist in die­sem Zu­sam­men­hang auf die Be­deu­tung der Be­voll­mäch­tig­ten in ei­ner Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung hin, die im Ernst­fall zu den Wün­schen des Pa­ti­en­ten be­fragt wer­den kön­nen. Darü­ber hin­aus sollte man al­ler­dings auch im­mer sei­nen en­ge­ren Fa­mi­lien- und Ver­trau­ten­kreis von sei­nen Wün­schen in Kennt­nis set­zen, da­mit in­ner­halb der Fa­mi­lie kein Un­mut und Streit darü­ber ent­steht, was ein Pa­ti­ent wirk­lich ge­wollt hät­te. Je ge­nauer man sich mit den Aspek­ten sei­ner Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung aus­ein­an­der­ge­setzt hat und mit den Be­voll­mäch­tig­ten, der Fa­mi­lie und den Ver­trau­ten be­spro­chen hat, de­sto ge­nauer kön­nen diese von den Ärz­ten auch um­ge­setzt wer­den. Die be­han­deln­den Ärzte und auch der Be­voll­mäch­tigte sind da­bei nicht ge­zwun­gen, al­les zu tun, was der Pa­ti­ent ver­langt, dür­fen al­ler­dings nichts tun, was der Pa­ti­ent aus­drück­lich nicht will.

