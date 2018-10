Nah an der Praxis lehren

Aktionstage für Einstieg ins Lehramt

Kreis Lip­pe. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold bie­tet am 6. und 7. No­vem­ber die Ak­ti­ons­tage "­Lehr­er­be­ruf Be­rufs­kol­leg" in Pa­der­born, Bie­le­feld und Bra­kel an. Teil­neh­mer kön­nen sich um­fas­send ü­ber die Ar­beit als Lehr­kraft am Be­rufs­kol­leg in­for­mie­ren – ins­be­son­dere in den tech­ni­schen Fach­rich­tun­gen. Die Ak­ti­ons­tage rich­ten sich an Schü­ler von Be­rufs­kol­legs und Gym­na­sien in ganz Ost­west­fa­len-Lip­pe. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 30 be­grenzt. Bis Diens­tag, 30. Ok­to­ber, nimmt das Zen­trum für schul­prak­ti­sche Leh­rer­aus­bil­dung (ZfsL) in Pa­der­born un­ter "ww­w.zfsl-pa­der­born.n­r­w.­de/­Se­mi­nar_B­K/Ak­tu­el­les/" so­wie te­le­fo­nisch un­ter (05251) 13291-85 An­mel­dun­gen ent­ge­gen.

Die Ak­ti­ons­tage "­Lehr­er­be­ruf Be­rufs­kol­leg" sind eine In­itia­tive der nord­rhein-west­fä­li­schen Lan­des­re­gie­rung. Ziel ist, Schü­lern das Tätig­keits­feld des Be­rufs­kol­leg­leh­rers er­fahr­bar zu ma­chen. Außer­dem sol­len ih­nen die be­son­de­ren Chan­cen die­ses Be­rufs vor Au­gen ge­führt wer­den. "­Diese Lehr­kräfte bil­den mit ih­rem En­ga­ge­ment ne­ben den Aus­bil­dungs­be­trie­ben eine der bei­den tra­gen­den Säu­len der Dua­len Aus­bil­dung in Deutsch­lan­d", sagt Mi­chael Uh­lich von der Be­zirks­re­gie­rung. Ohne sie könne der künf­tige Fach­kräf­teman­gel nicht be­wäl­tigt wer­den.

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

Drucken | Versenden