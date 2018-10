Auszeichnung Stadtverwaltung erhält 15.000 Euro-Preis

Per­so­nal­lei­ter Frank Düe und Ko­or­di­na­to­rin für Ge­sund­heits­ma­na­ge­ment Anna Sar­gal­ski freuen sich ü­ber die Aus­zei­chung. Fo­to: Stadt Bad Sal­zu­flen

Bad Sal­zu­flen. Einen mit fast 15.000 Euro do­tier­ten Preis be­kam die Stadt­ver­wal­tung Bad Sal­zu­flen am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag in der Ze­che Zol­lern in Dort­mund für ihr En­ga­ge­ment im Be­reich der be­trieb­li­chen Ge­sund­heits­för­de­rung ver­lie­hen. Gleich bei der ers­ten Teil­nahme am Prä­mien­sys­tem der Un­fall­kasse NRW, wel­ches mitt­ler­weile zum elf­ten Mal aus­ge­schrie­ben wur­de, gab es die Aus­zeich­nung in der höchs­ten Be­wer­tungs­stu­fe. Die Ü­ber­gabe der Ur­kun­den für die Stadt­ver­wal­tung Bad Sal­zu­flen und die an­de­ren aus­ge­zeich­ne­ten Un­ter­neh­men er­folgte in ei­nem fei­er­li­chen Rah­men mit Mu­sik, Vor­trä­gen und ei­ner Führung ü­ber die Ze­che. Ideen für die Ver­wen­dung der Prä­mie gibt es be­reits, es wird un­ter an­de­rem eine Ge­mein­schafts­ak­tion für alle Be­schäf­tig­ten ge­plant. Die Ge­sund­heits­för­de­rung in den rund 40 Stand­orten liegt Bür­ger­meis­ter Dr. Ro­land Tho­mas be­son­ders am Her­zen, egal ob im Rat­haus, in den Schu­len oder auf dem Bau­be­triebs­hof. Ne­ben at­trak­ti­ven Schnup­per­kur­sen im Sport­be­reich, Ge­sund­heits­ta­gen oder Vor­trä­gen zu The­men wie Ernährung und Acht­sam­keit, ste­hen auch Ge­mein­schaft und die Stär­kung des Wir-Ge­fühls im Fo­kus. "­Die Be­schäf­tig­ten sind das Wich­tigste in der Ver­wal­tung und ver­die­nen un­sere größte Wert­schät­zung", be­tont auch der Per­so­nal­lei­ter Frank Düe. Des­we­gen in­ves­tiert die Stadt als Ar­beit­ge­ber in die prä­ven­tive Ge­sund­heits­för­de­rung und geht mit die­sen An­ge­bo­ten weit ü­ber das vom Ge­setz­ge­ber vor­ge­bende Min­dest­maß hin­aus.

vom 24.10.2018 | Ausgabe-Nr. 43A

