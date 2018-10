Kontrolleure begutachten 16.000 Bäume

Die Ergebnisse speichert der Kreis Lippe in einem digitalen Kataster

Kon­trol­lie­ren die Bäume des Krei­ses: Die zer­ti­fi­zier­ten Baum­kon­trol­leure Hen­drik Henk (links) und Pas­cal Gün­ne­wicht. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Ü­ber 16.000 Bäume ent­lang der Kreiss­traßen gehören dem Kreis Lip­pe. In ei­ner di­gi­ta­len Da­ten­bank – dem Baum­ka­tas­ter – sind die Ko­or­di­na­ten der Bäume so­wie An­ga­ben zu ih­rem Zu­stand hin­ter­legt. In ei­nem Ka­tas­ter sind sie di­gi­tal er­fasst. Denn je­der Ei­gentü­mer ei­nes Baums ist für die Ver­kehrs­si­cher­heit sei­nes Bau­mes ver­ant­wort­lich. Zwei zer­ti­fi­zierte Baum­kon­trol­leure des Ei­gen­be­triebs Straßen sind ent­lang der lip­pi­schen Kreiss­traßen un­ter­wegs und ak­tua­li­sie­ren das Baum­ka­tas­ter.

"­Bei ei­ner Kon­trolle vor Ort wird die Ver­kehrs­si­cher­heit ei­nes Bau­mes ü­ber­prüft. Bei­spiels­weise zer­stören Pilze das Holz oder Fehl­ent­wick­lun­gen der Baum­krone ge­fähr­den die Stand­si­cher­heit. Wenn eine Fäl­lung un­um­gäng­lich ist oder Tot­holz ent­fernt wer­den muss, lei­ten wir im An­schluss an die Kon­trolle ent­spre­chende Maß­nah­men ein", er­klärt Baum­kon­trol­leur Pas­cal Gün­ne­wicht. "Je­der Ei­gentü­mer ei­nes Grund­stücks an ei­ner Straße ist für den ver­kehrs­si­che­ren Zu­stand sei­ner Bäume ver­ant­wort­lich und ist ver­pflich­tet, Schä­den durch Bäume an Per­so­nen oder Sa­chen zu ver­hin­dern. Hier­für ist eine re­gel­mäßige Kon­trolle un­um­gäng­lich", er­gänzt Baum­kon­trol­leur Hen­drik Henk. Da­bei sei es egal, ob die Bäume an Stre­cken durch Wald­ge­bie­te, am Feld­rand oder im hei­mi­schen Gar­ten stün­den. Die Baum­kon­trol­leure sind das ge­samte Jahr im Ein­satz und ken­nen die Be­son­der­hei­ten in den Jah­res­zei­ten. Da­her der Hin­weis an die Mo­tor­rad- und Au­to­fah­rer, im Herbst mit rut­schi­gen Straßen durch das nasse Laub zu rech­nen. Ak­tu­ell wer­fen zu­dem Bu­chen ihre Früchte ab. Die Buch­e­ckern lan­den auf der Straße, wer­den zer­drückt und es bil­det sich ein ö­li­ger Film, den viele Fah­rer nicht er­ken­nen. Der Kreis Lippe bit­tet die Fah­rer, ihre Ge­schwin­dig­keit an­zu­pas­sen.

