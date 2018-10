50 Jahre im Auftrag der Sicherheit

Feuerwehrausbildungszentrum des Kreises Lippe feiert Jubiläum

Mehr Si­cher­heit für die Bür­ger – und die Feu­er­wehr­leu­te: Hier de­mons­trie­ren zwei Ka­me­ra­den den Ein­satz der „­Co­bra-Löschlan­ze“, die zum Ju­biläum „50 Jahre Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum“ ü­ber­ge­ben wur­de. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe/Lem­go. Vor 50 Jah­ren zog die "­Kreis­schlauch­pfle­ge­rei" in den Blom­ber­ger Weg 60 in Llem­go. Heute be­fin­den sich hier das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum und die Leit­stelle des Krei­ses Lip­pe. "Das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum ist eine Er­folgs­ge­schich­te: Es ist nicht nur die Schalt­zen­trale un­se­res Be­völ­ke­rungs­schut­zes, son­dern der Ga­rant für die gute Aus- und Fort­bil­dung der Feu­er­weh­ren", er­klärte Land­rat Dr. Axel Leh­mann den Be­tei­lig­ten bei der Feier zum 50-jäh­ri­gen Be­ste­hen. Rück­blick: Schon Mitte der 1960er Jahre gab es erste Ide­en, die Kreis­schlauch­pfle­ge­rei und die Lem­goer Feu­er­wa­che zu­sam­men­zu­le­gen. Diese schei­ter­ten zunächst. 1968 nahm die Kreis­schlauch­pfle­ge­rei ihre Ar­beit am Blom­ber­ger Weg auf. We­nig später wur­den Funk­werk­statt und Atem­schutzü­bungs­stre­cke ein­ge­rich­tet. Dann kam die Aus- und Fort­bil­dung der Feu­er­wehr­leute so­wie der Eh­ren­amt­li­chen der Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen und des Tech­ni­schen Hilfs­werks da­zu. Schließ­lich wurde An­fang der 2000er die Brand­si­mu­la­ti­ons­an­lage in Be­trieb ge­nom­men und auch die Leit­stelle des Krei­ses Lippe be­kam ih­ren Sitz im Blom­ber­ger Weg. In den Jah­ren 2008 und 2009 folg­ten das Schu­lungs­zen­trum, neue Fahr­zeug­hal­len so­wie die neue Schlauch­wä­sche mit Ü­bungs­turm. Die ak­tu­ells­ten Er­wei­te­run­gen sind das neue Ver­wal­tungs­ge­bäude so­wie neue Fahr­zeug­hal­len für den Ret­tungs­dienst, die im ver­gan­ge­nen Jahr ge­baut und in Be­trieb ge­nom­men wur­den.

"Im Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum sind viele Auf­ga­ben des Be­völ­ke­rungs­schut­zes ge­bün­delt. Da­mit kön­nen wir nicht nur die Ar­beit un­se­rer Ein­satz­kräfte ef­fek­ti­ver ge­stal­ten. Son­dern in­dem hier Haupt- und Eh­ren­amt­li­che Hand in Hand ar­bei­ten, stär­ken und ent­las­ten wir auch un­sere Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren", glaubt Mei­nolf Haa­se, Fach­dienst­lei­ter des Be­völ­ke­rungs­schut­zes Kreis Lip­pe. Ge­rade das Aus­bil­dungs­an­ge­bot im Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum werde da­bei sehr gut wahr­ge­nom­men: Al­lein 2017 wur­den in der Brand­si­mu­la­ti­ons­an­lage des Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trums mehr als 1.300 Ein­satz­kräfte aus­ge­bil­det. Rund 600 da­von ka­men von Feu­er­weh­ren außer­halb Lip­pes nach Lem­go. Im Rah­men der Ju­biläums­feier wurde die neue "­Co­bra-Löschlan­ze" an den stell­ver­tre­ten­den Kreis­brand­meis­ter Man­fred Beh­rens ü­ber­ge­ben. Ein Vor­teil des Sys­tems: Um In­nen­brände oder schwer er­reich­bare Brand­stel­len zu lö­schen, kön­nen die Ein­satz­kräfte die Löschlanze zunächst aus ei­nem si­che­ren Be­rei­chen von außen ein­set­zen und durch einen sehr fei­nen Was­ser­ne­bel das Feuer bekämp­fen und die Tem­pe­ra­tu­ren er­heb­lich sen­ken. Da­nach ist ein Ein­satz im In­nen­be­reich mit we­sent­lich we­ni­ger Ri­si­ken ver­bun­den. "Ein Aspekt, mit dem sich die Si­cher­heit der Feu­er­wehr­leute vor Ort er­höhen lässt", freute sich Beh­rens.

