Internationaler Gottesdienst

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Suchst du das Bes­te? Un­ter die­sem Ti­tel steht der in­ter­na­tio­nale Got­tes­dienst am Sonn­tag, 21. Ok­to­ber, um 17 Uhr in der Chris­tus­kir­che in Det­mold, Kai­ser-Wil­helm-Platz. Zu die­sem Got­tes­dienst, der zu­gleich auch der Se­mes­te­reröff­nungs­got­tes­dienst für die Hoch­schu­len in Lippe ist, la­den die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che, die Evan­ge­li­sche Stu­die­ren­den­ge­mein­de, die Hoch­schu­len und die Kir­chen­ge­meinde Det­mold-West alle In­ter­es­sier­ten herz­lich ein. Lie­der, Ge­bete und Pre­digt in ver­schie­de­nen Spra­chen und aus ver­schie­de­nen kul­tu­rel­len Tra­di­tio­nen schaf­fen Ge­mein­schaft im Glau­ben ü­ber kul­tu­relle und sprach­li­che Gren­zen hin­weg. Stu­die­rende der Hoch­schu­len wer­den den Got­tes­dienst mu­si­ka­lisch und in­halt­lich ge­stal­ten.

vom 20.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden