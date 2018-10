Bildungskompass jetzt auch für mobile Geräte

Website bietet zahlreiche Infos rund um das Thema (Weiter-)Bildung in Lippe

Kreis Lip­pe. Un­ter "ww­w.lippe-bil­dungs­kom­pass.­de" bie­tet der Bil­dungs­kom­pass des Krei­ses Lippe Bür­gern so­wie Bil­dungs- und Be­ra­tungs­ein­rich­tun­gen einen schnel­len Zu­gang zum Thema (Wei­ter-)Bil­dung und Be­ra­tung. Im Kur­spor­tal sind zu­dem Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bote in Lippe und im Um­land dar­ge­stellt. Jetzt wurde der On­li­ne­auf­tritt des Bil­dungs­kom­pas­ses kom­plett neu ge­stal­tet. Ins­be­son­dere die An­sicht für Ta­blets und Smart­pho­nes wurde op­ti­miert, so dass auch un­ter­wegs der schnelle Klick auf ak­tu­elle An­ge­bote mög­lich ist.

Bei ei­nem Tref­fen mit dem Ver­ein Fun­dus, Ar­beits­ge­mein­schaft für be­ruf­li­che Wei­ter­bil­dung im Kreis Höx­ter, ent­stand die Idee, als ers­ten Schritt ei­ner in­ten­si­veren Zu­sam­men­ar­beit die Kurs­da­ten­bank bei­der Kreise zu ei­nem ge­mein­sa­men Kur­spor­tal zu­sam­men­zu­führen und so­mit die grenzü­ber­schrei­tende Re­cher­che zu er­leich­tern. Die leich­te, be­diener­freund­li­che An­wen­dung bie­tet nun schnelle Aus­wahl­mög­lich­kei­ten, eine erste In­for­ma­tion ü­ber den Ver­an­stal­ter und eine Na­vi­ga­ti­ons­hilfe zum Ver­an­stal­tungs­ort. In­zwi­schen bie­ten 42 An­bie­ter – Ten­denz stei­gend – eine große Zahl an Kur­sen zu den un­ter­schied­lichs­ten The­men der be­ruf­li­chen und pri­va­ten Wei­ter­bil­dung an, von Of­fice-An­wen­dun­gen und an­de­ren be­ruf­li­chen Fort­bil­dun­gen ü­ber Spra­chen, po­li­ti­sche Bil­dung und in­ter­essante Vor­träge bis hin zum Bil­dungs­ur­laub. Die Re­dak­tion setzt sich zu­sam­men aus Dr. Anja Mai, Fach­be­reich Bil­dung des Krei­ses Lip­pe, Oli­ver Ver­hoe­ven vom Ver­ein Fun­dus, Höx­ter und To­bias Rüt­ten von der Lippe Bil­dung eG. Ne­ben den On­line-In­for­ma­tio­nen, die einen gu­ten Ü­ber­blick ü­ber die Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bote ge­ben, stel­len in­zwi­schen meh­rere Zu­gangs­wege si­cher, dass die Lip­per in kur­zer Zeit und mit ge­rin­gem Auf­wand alle nöti­gen In­for­ma­tio­nen er­hal­ten, um das pas­sende Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bot zu fin­den. Un­ter der Te­le­fon­num­mer 115 er­hal­ten Bür­ger erste Ant­wor­ten auf Fra­gen zum Thema Bil­dung und wer­den bei spe­zi­el­len An­lie­gen an fach­kun­dige An­sprech­part­ner ver­wie­sen. Durch eine in­di­vi­du­elle Be­ra­tung un­ter­stüt­zen bei­spiels­weise die Bil­dungs­be­ra­tungs­stel­len des Krei­ses und der Volks­hoch­schu­len bei der wei­te­ren Ori­en­tie­rung. Auch hier hilft der Bil­dungs­kom­pass bei der Su­che nach ei­nem orts­na­hen Be­ra­tungs­an­ge­bot.

vom 20.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42B

