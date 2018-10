Die "neue" Fürstenallee ist fertig

Prachtstraße wurde 10 Jahre lang nach historischem Vorbild saniert

Pflan­zen einen Baum in der Fürs­ten­al­lee: (von links) Wolf­ram Ar­let (Lan­des­ver­band Lip­pe), Schlan­gesn Bür­ger­meis­ter Ul­rich Knorr, Ralf Penke (Lan­des­ver­ban­d), An­dreas Meyer (Straßen.N­R­W), ­Pe­tra Mü­cke (Hei­mat- und Ver­kehrs­ver­ein Oes­ter­holz-Haus­ten­beck), Land­rat Dr. Alex Leh­mann, Rai­ner Wald­hof (Straßen.N­R­W), Hans-Ul­rich Braun (For­st­ab­tei­lung Lan­des­ver­ban­d), Da­niel Te­laar (Kreis Lip­pe), Jens Tegt­meier (Forst­re­vier Nas­se­sand, Lan­des­ver­ban­d), Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe/Schlan­gen (WAG/g­w/­grw). Wenn Bäume spre­chen könn­ten, hät­ten die al­ten Stielei­chen ent­lang der Fürs­ten­al­lee in Schlan­gen so ei­ni­ges zu be­rich­ten: Die äl­tes­ten Ex­em­plare stam­men noch aus den 1720er Jah­ren, als der Graf zur Lippe die Pracht­straße an­le­gen ließ. Ü­ber die Jahr­hun­derte hatte sich das Bild der Fürs­ten­al­lee je­doch stark ver­än­dert. Um ih­ren ur­sprüng­li­chen Cha­rak­ter wie­der­her­zu­stel­len, schlos­sen der Kreis Lip­pe, die Ge­meinde Schlan­gen, der Lan­des­ver­band Lippe und Straßen.NRW zu­sam­men und sa­nier­ten die Al­lee. Nach zehn Jah­ren sind nun die Ar­bei­ten ab­ge­schlos­sen, die letz­ten Jung­bäume ge­pflanzt. "­Die Fürs­ten­al­lee ist eine der be­deu­tends­ten vier­rei­hi­gen Ei­chen­al­leen Deutsch­lands und eine prä­gende Er­schei­nung in un­se­rer Land­schaft. Ich hof­fe, dass auch zukünf­tige Ge­ne­ra­tio­nen das grüne Ein­gang­stor nach Lippe wert­schät­zen", er­klärte Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der of­fi­zi­el­len Fer­tig­stel­lung. ­Die knapp drei Ki­lo­me­ter lange Al­lee ist nicht nur als Na­tur­denk­mal, son­dern auch als Bau­denk­mal ge­schützt. Da­her stand eine Sa­nie­rung nach his­to­ri­schem Vor­bild im Fo­kus. "­Baumar­ten, die nicht ins Ö­ko­sys­tem der Al­lee gehören, ha­ben wir ge­fällt. Ebenso Ei­chen, de­ren Stand­kraft durch Pilz­be­fall oder Sturm­schä­den nicht mehr ge­ge­ben war. Beim Pflan­zen ha­ben wir uns an die his­to­ri­schen Ab­stände ge­hal­ten", so Jörg West­phal, Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher bei der Un­te­ren Land­schafts­behörde des Krei­ses. Ü­ber 1.500 Jun­gei­chen wur­den seit 2009 in zehn Bau­ab­schnit­ten neu ge­pflanzt, 60 Al­tei­chen konn­ten er­hal­ten wer­den. Um den Ar­ten­schutz zu ge­währ­leis­ten, fand während der Neu­ge­stal­tung ein durch­gän­gi­ges Mo­ni­to­ring durch die Bio­lo­gi­sche Sta­tion Lippe stat­t. Sämt­li­che Ein­griffe ori­en­tier­ten sich an ei­nem Leit­bild, das der Ar­beits­kreis Fürs­ten­al­lee er­stell­te. "Wir ha­ben bei dem ge­sam­ten Pro­zess ver­sucht, mög­lichst bür­ger­nah zu ar­bei­ten. Schließ­lich ist die Fürs­ten­al­lee ein Teil Hei­mat für die Schlän­ger. Wir ha­ben hier aber auch ein Stück lip­pi­sche Ge­schichte be­wahrt und wie­der­auf­le­ben las­sen," sagt der Schlän­ger Bür­ger­meis­ter Ul­rich Knorr. Anke Peit­h­mann, Ver­bands­vor­ste­he­rin des Lan­des­ver­bands Lip­pe, er­gänzt: "Für un­sere be­tei­lig­ten Mit­ar­bei­ter war und ist die Fürs­ten­al­lee ein Her­zen­spro­jekt. Die Um­set­zung ist eine Ge­mein­schafts­leis­tung. Ver­ei­ne, In­sti­tu­tio­nen und Behör­den ha­ben ko­or­di­niert zu­sam­men­ge­ar­bei­tet und ein tol­les Er­geb­nis ge­schaf­fen." ­Zum Ab­schluss der Re­stau­ra­tion hat­ten Kreis und Ge­meinde zu ei­nem großen Bür­ger­fest auf die Fürs­ten­al­lee ein­ge­la­den. Ver­eine und Ver­bände in­for­mie­ren ü­ber ihre Ar­beit. Hun­derte Be­su­cher ge­nießen das viel­sei­tige Pro­gramm. Einen Tag lang war die Pracht­straße dafür au­to­frei. "Es ist ein­fach ein schö­ner Ab­schluss", er­klärte eine be­geis­terte Bir­git Griese-Lö­di­ge. Vor al­lem der Um­stand, dass zahl­rei­che Ver­eine und Bür­ger da­bei sei­en, sei ein Zei­chen, dass das Pro­jekt kei­nen kalt­ge­las­sen ha­be, sagte die Or­ga­ni­sa­to­rin. "­Mit dem heu­ti­gen Tag ge­ben wir die Fürs­ten­al­lee und die Bäume wie­der zurück an die Bür­ger", er­klärte sie. Wer die Ge­schichte der Fürs­ten­al­lee nach­le­sen möch­te, der wird in der 39. Aus­gabe der "Lip­pi­schen Kul­tur­land­schaf­ten" es fün­dig. Die Schrif­ten­reihe stellt be­deu­tende Kul­tur- und Na­tur­denk­mä­ler des Krei­ses Lippe vor. Au­to­rin An­nette Fi­scher hat sich acht Wo­chen lang in­ten­siv mit der um 1720 an­ge­leg­ten Fürs­ten­al­lee aus­ein­an­der­ge­setzt und ihre Er­kennt­nisse zu Pa­pier ge­bracht. Im Heft kann man sich tief in die Rät­sel um das Al­ter, die Na­mens­ge­bung und die Kri­sen­zei­ten der schöns­ten Ei­chen­al­lee im Lip­per­land ein­le­sen. "­Die An­ord­nung der Bäume in vier Rei­hen ist et­was ganz Be­son­de­res", stellt Fi­scher fest. Ein­bli­cke in die Ge­schichte des an der Al­lee ge­le­ge­nen Jagd­schlos­ses Oes­ter­holz ge­währt die Au­to­rin eben­falls.

vom 20.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42B

Drucken | Versenden