Zum Spielzeugmarkt nach Hannover

Kreis Lip­pe/ Han­no­ver. Der nächste Spiel­zeug­markt in Han­no­ver fin­det am Sonn­tag, 21. Ok­to­ber von 11 bis 16 Uhr statt. Hier fin­den Mo­dell­ei­sen­bah­ner, Mo­dell­au­to­samm­ler und Holz- und Blech­spiel­zeug­be­geis­terte Ra­ritäten und Klas­si­ker, die es in kaum ei­nem Ge­schäft gibt. Der Ein­tritt in die Hal­len am Groß­markt, Am Tönns­berg 1 kos­tet 5 Eu­ro, Kin­der un­ter 12 Jah­ren sind frei.

vom 17.10.2018 | Ausgabe-Nr. 42A

